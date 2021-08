Décidément, il ne se passe plus une seule journée sans que l’on n’apprenne pas de détails assez dingues et croustillants concernant le fameux réseau social chinois Tik Tok. Pour preuve, celui-ci dispose toujours de plus en plus d’utilisateurs, et on peut même dire haut et fort qu’un autre réseau social comme Facebook peut parfois avoir beaucoup de difficultés à se remettre d’une situation aussi catastrophique que celle que l’on a pu découvrir encore récemment. En effet, Facebook peut voir son audience de plus en plus vieillir, et cela n’arrange vraiment personne, c’est le moins que l’on puisse dire !

Avec pourtant de plus en plus d’utilisateurs partout dans le monde et un message de Donald Trump il y a de cela tout juste quelques mois à ce sujet, personne n’aurait pu penser que l’application sur les réseaux sociaux continue de faire un très gros carton : l’ancien président des États-Unis avait de très gros soupçons sur cette nouvelle application à l’époque et voulait tout simplement qu’elle soit interdite aux États-Unis. Mais heureusement, cela ne s’est pas du tout passé comme prévu et on a pu le constater par le passé.

Toutefois, si vous vous posez des questions plus sérieuses à ce sujet, alors vous allez devoir voir que certains d’entre vous vont pouvoir tout simplement choisir un réseau social en fonction de l’âge ou de l’usage, ce qui est plutôt normal. Néanmoins, on ne pensait pas qu’un record aussi important que celui que vous allez voir allait être battu sur TikTok, ce qui a pu vraiment prendre tout le monde de court en peu de temps…

Un record battu en plein direct, les internautes sont sous le choc

On se souvient encore il y a de cela quelques années encore des fameuses émissions où l’on pouvait parfois assister à des records du monde qui sont assez impressionnants, mais personne ne pensait que cela allait pouvoir arriver sur les réseaux sociaux en plein direct. Pourtant, c’est désormais bel et bien un fait et cela devrait pouvoir par ailleurs faire plaisir à certains hommes et femmes qui n’ont tout simplement pas envie ni besoin de se rendre sur des plateaux de télévision pour pouvoir raconter leur histoire.

C’est donc sur Tik Tok, le réseau social qui nous vient de Chine, que la fameuse Samantha Ramsdell, a pu prendre de l’ampleur avec son record battu qui reste malgré tout assez impressionnant, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans la vidéo que l’on a pu voir sur le web, la jeune femme de 31 ans a tout simplement la bouche la plus large du monde, et c’est assez impressionnant à voir ! Avec un tel record, on imagine que la jeune femme va pouvoir gagner en notoriété !

Une situation complètement dingue, elle gagne plus d’un million de followers

Alors que certains auraient pu penser que l’histoire allait s’arrêter là, on a néanmoins pu constater que la jeune femme qui nous vient directement du Connecticut n’a pas arrêté de faire parler d’elle, et cela ne risque pas de s’arrêter !

En effet, elle aurait tout simplement pu cumuler 1,7 million de followers sur les réseaux sociaux, ce qui est plutôt conséquent et même vraiment énorme. Mais pour pouvoir en avoir le cœur net, le meilleur moyen reste de se rendre sur sa page pour pouvoir voir ses différentes vidéos, vous allez pouvoir être assez surpris !