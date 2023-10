Les entraîneurs Gennaro Gattuso et Marcelino, vus à travers les yeux de Mouctar Diakhaby

Mouctar Diakhaby, actuellement en convalescence suite à une blessure à la cuisse, s'est confié lors d'une interview exclusive sur sa relation avec deux entraîneurs qu'il a côtoyés ; Gennaro Gattuso et Marcelino.

À travers cette discussion, le jeune défenseur nous offre un regard privilégié sur les méthodes et personnalités de ces deux coaches ainsi que leur impact dans les vestiaires.

Une relation enrichissante avec Gattuso #

Selon Diakhaby, travailler sous la direction de Gattuso avait été une véritable opportunité pour son développement personnel et professionnel. Il décrit Gattuso comme ayant « un fort caractère, une forte personnalité », et réussissant à créer une bonne relation avec ses joueurs lorsque ceux-ci lui donnent satisfaction sur le terrain.

Diakhaby ajoute que durant son temps avec Gattuso, il était conscient du fait que l’entraîneur était très expressif. Même si l’échange qu’ils ont eu après un match mouvementé aurait pu déraper, Gattuso ne lui en a jamais voulu. Le joueur précise que Gattuso est quelqu’un de « vrai » et « direct », apprécié par ses pairs pour cette nature franche qui pousse les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Gattuso : une attitude authentique #

Lorsqu’on compare Gattuso à d’autres entraîneurs, Diakhaby insiste sur l’authenticité et la vérité qui émanent de ce dernier. Il relate notamment l’épisode où Gattuso n’a pas hésité à féliciter un joueur pour sa bonne intervention en défense, prouvant ainsi qu’il est proche du groupe et sait motiver ses troupes.

Marcelino : des ambitions freinées ? #

Malheureusement, contrairement à sa relation avec Gattuso, celle avec Marcelino a été marquée par des obstacles liés à la situation du club. Diakhaby explique que, malgré les conditions économiques difficiles et les problèmes rencontrés pour recruter certains joueurs désirés, Marcelino avait bien géré la situation et tenté de faire au mieux pour le groupe.

Il reconnaît également que la philosophie de jeu de Marcelino est différente de celle de Gattuso, faisant du ballon leur meilleur allié. Ceci contraste avec l’approche plus offensive et directe prônée par Gennaro Gattuso.

L’influence de Marcelino sur le club #

Diakhaby mentionne qu’à son arrivée, Marcelino a su imposer ses exigences et obtenir quelques renforts pour son effectif. Malgré cela, il lui manquait toujours certains profils pour mettre pleinement en œuvre son style de jeu.

En effet, Marcelino aurait demandé à plusieurs reprises aux dirigeants de transférer un nouveau milieu de terrain défensif, numéro 6, sans pouvoir obtenir satisfaction. Cet épisode et ces tensions causées par l’écart entre les attentes sportives et les moyens financiers du club l’auraient finalement poussé à quitter son poste en cours de saison.

À travers ces confidences, Mouctar Diakhaby nous dépeint deux entraîneurs aux caractères forts mais aux approches différentes. Les interactions entre joueurs et coachs sont essentielles pour créer une synergie performante au sein d’une équipe. Gennaro Gattuso et Marcelino ont chacun su motiver leurs troupes à leur manière et laisser une empreinte dans le cœur des joueurs avec lesquels ils ont travaillé.

Il sera donc intéressant de suivre l’évolution future de ces deux entraîneurs, qui continueront sans aucun doute à marquer le monde du football par leur passion et leur authenticité, ainsi que celle des joueurs ayant bénéficié de leur encadrement.