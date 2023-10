La Commission européenne adopte de nouvelles mesures pour lutter contre la pollution par les microplastiques

Mesures visant à limiter les microplastiques ajoutés intentionnellement dans les produits #

Ces nouvelles règles permettront d’éviter le rejet d’environ demi-million de tonnes de microplastiques dans l’environnement. Cette démarche est longue, complexe et remonte à un rapport de la Commission européenne du 25 septembre.

L’objectif principal de ces mesures est d’éviter que des quantités importantes de microplastiques ne se retrouvent dans l’environnement, causant ainsi une pollution durable. Les microplastiques sont de très petites particules de plastique (généralement inférieures à 5 mm) qui posent de sérieux problèmes environnementaux et sanitaires, car elles peuvent être ingérées par la faune aquatique puis s’introduire dans la chaîne alimentaire humaine.

Interdiction des terrains de sport en gazon synthétique et autres émetteurs de microplastiques #

L’une des principales sources d’émission de microplastiques identifiées par les études approfondies publiées dans ce texte concerne les terrains de sport en gazon synthétique. Pour cette raison, l’Union européenne impose l’élimination de toutes les installations sportives en gazon artificiel d’ici huit ans, car elles sont considérées comme les principales émettrices de microplastiques dans l’environnement.

Ces interdictions concernent également la vente de microplastiques en tant que tels et les produits auxquels des microplastiques ont été ajoutés intentionnellement, et qui libèrent ces microplastiques lors de leur utilisation. Toutefois, il est prévu des exemptions et des périodes de transition lorsque cela se justifie, afin de permettre aux parties concernées de s’adapter aux nouvelles règles.

Autres sources de pollution par les microplastiques et solutions alternatives #

Outre les terrains de sport en gazon synthétique, d’autres sources importantes de libération de microplastiques dans l’environnement ont été identifiées, notamment les cosmétiques (comme les exfoliants), les détergents, les peintures et les emballages plastiques. Les mesures adoptées par la Commission européenne imposent également des restrictions sur l’utilisation des microplastiques dans ces produits, incitant ainsi les producteurs à trouver des solutions alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Un plan d’action global pour réduire la pollution plastique #

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le cadre du Plan d’action pour l’économie circulaire de l’Union européenne, qui vise à réduire la pollution plastique et à promouvoir une utilisation plus durable des ressources. Ce plan d’action comprend, entre autres, des objectifs de recyclage accrus, la mise en place d’une consigne pour les bouteilles en plastique et la lutte contre l’abandon des engins de pêche en mer.

Le Parlement européen a également adopté en 2018 une directive interdisant divers produits en plastique à usage unique tels que les cotons-tiges, les couverts, les assiettes et les pailles, qui devront être remplacés par des alternatives moins polluantes d’ici 2021.

La sensibilisation du public, un élément clé dans la lutte contre la pollution plastique #

Outre l’adoption de mesures législatives, la Commission européenne estime qu’il est essentiel de sensibiliser le public aux dangers des microplastiques et de leur impact sur l’environnement. Une approche coordonnée impliquant les gouvernements, les entreprises et les citoyens est nécessaire pour réduire la pollution plastique et favoriser une consommation plus responsable.

En conclusion, ces nouvelles mesures destinées à limiter la présence de microplastiques dans les produits chimiques et autres domaines sont une étape importante dans la lutte contre la pollution plastique en Europe. Elles soulignent également la nécessité d’un engagement collectif et d’une prise de conscience accrue pour protéger notre environnement et préserver la santé future de nos océans et de notre écosystème.