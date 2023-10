Protéger vos cheveux la nuit : découvrez les conseils de Jonathan Van Ness

La proposition controversée du coiffeur américain #

Récemment, le célèbre coiffeur américain et animateur de l’émission Queer Eye, Jonathan Van Ness, a attisé la curiosité des internautes avec un conseil singulier sur TikTok : nouer ses cheveux en chignon avant de dormir.

Selon lui, cette pratique permettrait d’éviter que les cheveux ne soient « piégés entre l’oreiller et la chaleur naturelle du corps pendant la nuit ». Ainsi, au réveil, nos cheveux paraîtraient moins sales et nous n’aurions pas cette sensation de chaleur désagréable. Toutefois, cette recommandation contraste avec celles de nombreux professionnels qui déconseillent d’utiliser des élastiques pour protéger ses cheveux.

Comment bien réaliser ce chignon protecteur ? #

Pour éviter tout risque lors de la réalisation de cette astuce, @JVN explique étape par étape la méthode à suivre : dans un premier temps, il faut veiller à ne pas serrer l’attache et opter pour une queue de cheval très souple. Ensuite, on enroule les longueurs en chignon, qui doit être maintenu en place avec un large chouchou en satin de préférence. En effet, une coiffure trop serrée peut entraîner des dégâts plus ou moins importants sur la chevelure, et même provoquer des cas d’alopécie.

Un sujet de débat chez les professionnels #

Ce conseil de Jonathan Van Ness divise les experts de la beauté capillaire : certains considèrent qu’il est préférable de dormir avec les cheveux détachés, afin de limiter les frottements et donc la casse potentielle. D’autres admettent que l’idée du chignon peut être bénéfique, à condition de ne pas serrer excessivement les cheveux, ce qui pourrait avoir l’effet inverse.

Les bienfaits du satin pour nos cheveux #

La recommandation d’utiliser un chouchou en satin est, quant à elle, beaucoup moins controversée. Le satin étant une matière douce et glissante, il permet de minimiser les frictions et ainsi prévenir les problèmes de cassure ou de nœuds dans les cheveux. De plus, contrairement aux élastiques traditionnels, le chouchou en satin ne laisse pas de traces sur la chevelure.

Quelques astuces supplémentaires pour protéger vos cheveux la nuit #

En plus de l’astuce du chignon délivrée par Jonathan Van Ness, il existe plusieurs autres conseils pour prendre soin de ses cheveux pendant notre sommeil :

1. Choisir une taie d’oreiller en satin ou en soie : ces matières réduisent également les frictions et peuvent aider à prévenir l’apparition de nœuds, de cassures ou encore de fourches.

2. Hydrater ses pointes avant de se coucher : appliquer une petite quantité d’huile capillaire naturelle (comme l’huile d’argan ou de coco) sur les pointes des cheveux pour les nourrir et ainsi éviter la sécheresse et les fourches au réveil.

3. Démêler ses cheveux le soir : brosser délicatement ses cheveux avant de dormir permet de limiter l’apparition des nœuds pendant la nuit et facilite le coiffage au réveil.

Toujours écouter son propre ressenti #

Enfin, il est important de rappeler que chaque personne et chaque type de cheveu sont différents, et ce qui fonctionne pour certains ne conviendra pas forcément à d’autres. Le plus important est de rester à l’écoute de son corps et de ses propres besoins : si un conseil ne vous semble pas bénéfique pour vos cheveux, n’hésitez pas à chercher une autre méthode qui conviendra mieux à votre situation.