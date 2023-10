Les meilleurs alternatives hybrides sur le marché des SUV

Les voitures hybrides continuent de séduire les consommateurs en quête d'économie de carburant et de respect de l'environnement. Sur le marché des SUV, plusieurs modèles se démarquent par leur technologie et leurs performances.

Découvrons les avantages et inconvénients de quatre d’entre eux.

Ford Kuga Hybrid Flexifuel : le choix vert et économique #

Le Ford Kuga a adopté un système hybride non rechargeable qui utilise la récupération d’énergie cinétique pendant les décélérations pour recharger ses batteries. La particularité du Kuga est son adaptation à l’éthanol E85, qui permet une baisse significative du coût du carburant.

En moyenne, le Kuga affiche une consommation de 7,2 l/100 km avec un prix du carburant à 1 €/l.

Parmi les qualités du Kuga, on note sa consommation maîtrisée et son habitabilité généreuse. Toutefois, certains aspects tels que le manque de finesse du régulateur de vitesse et une suspension un peu rigide peuvent lui être reprochés.

Honda ZR-V e :HEV : la polyvalence venue des États-Unis #

Reprenant les lignes de la Honda Civic, le ZR-V se positionne entre les HR-V et CR-V en termes de dimensions. Doté d’un équipement complet, ce modèle promet un prix attractif, malgré un coffre qui ne brille pas par sa capacité.

Le système hybride de Honda permet au moteur électrique de 184 ch d’entraîner les roues directement, aidé par le moteur thermique de 142 ch. En mode EV, le ZR-V offre une consommation moyenne de 6,1 l/100 km, faisant de ce SUV un des plus sobres du marché.

Cependant, si ses performances en accélération pure ne sont pas époustouflantes (80 à 120 km/h en 7,2 secondes), la consistance de sa consommation et son rapport qualité-prix mettent en valeur cet engin polyvalent venu d’outre-Atlantique.

Hyundai Tucson et Kia Sportage HEV : la réponse coréenne aux géants japonais #

Les deux géants coréens Hyundai et Kia se lancent dans la bataille avec leurs modèles respectifs Tucson et Sportage. Si ces deux SUV disposent de leur propre signature stylistique et de différences en termes d’espace intérieur, ils partagent tous les deux la même technologie hybride.

Le groupe coréen a adopté un système HEV assez classique et efficace, combinant un moteur essence 4 cylindres de 180 ch fonctionnant selon le cycle Atkinson, associé à un petit moteur électrique. Le tout, sans révolutionner le segment, offre des performances similaires à celles de leurs concurrents.

En somme, ces quatre véhicules proposent chacun des solutions intéressantes pour les amateurs de SUV soucieux d’économiser sur leur budget carburant et qui cherchent une alternative moins polluante. Que l’on privilégie le côté vert et économique du Ford Kuga, la polyvalence du Honda ZR-V venu des États-Unis, ou les propositions coréennes de Hyundai Tucson et Kia Sportage, les choix sont variés et invitent à se tourner vers un avenir hybride de plus en plus prometteur.