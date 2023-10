Bill Burr et son film « Old Dads » : l’incursion décevante d’un comique de talent sur Netflix

Cependant, cette nouvelle production déçoit en se contentant de revisiter des thèmes chers à l’artiste sans prendre de réels risques créatifs.

Un premier long-métrage sous la bannière Netflix #

Reconnu comme une figure incontournable de l’humour outre-Atlantique, Bill Burr se lance aujourd’hui dans la réalisation avec « Old Dads », un film diffusé exclusivement sur Netflix. À plusieurs reprises, il a su conquérir le cœur du public et s’imposer comme un comique de référence de sa génération. Son style acerbe et parfois irritant lui permet de décortiquer sans compromis les habitudes et les modes de pensée formatés de notre époque.

Cependant, son incursion dans le septième art semble ne pas répondre aux attentes que l’on pourrait avoir concernant cet artiste talentueux. En effet, nombreux sont ceux qui ont pu être déçus par ce premier long-métrage qui se veut être une satire sociale et politique mais peine à convaincre.

Une verve affûtée, mise en valeur… et recyclée #

L’une des forces majeures de Bill Burr réside dans sa capacité à questionner intelligemment les dynamiques sociales, politiques et culturelles auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Sa verve satirique, soutenue par une connaissance approfondie des sujets qu’il aborde, lui permet d’évoquer de manière décomplexée et pertinente des questions essentielles liées à l’identité, aux rapports homme-femme, ou encore à la place de la politique dans nos vies.

Toutefois, dans « Old Dads », cette verve si reconnaissable se révèle quelque peu émoussée, et les thèmes habituellement traités avec brio par l’humoriste semblent ici avoir été recyclés sans véritable prise de risque scénaristique ou visuelle. En conséquence, le spectateur a le sentiment de découvrir un contenu déjà vu et digéré, un discours familier reposant sur des schémas et des concepts maintes fois explorés par l’auteur par le passé.

Un long-métrage qui manque d’audace #

En choisissant Netflix comme plateforme pour diffuser son premier film en tant que réalisateur, Bill Burr bénéficie d’une vitrine considérable et d’une grande liberté créative. Cependant, il semble ne pas avoir tiré pleinement parti de ces avantages pour prendre davantage de risques et proposer une œuvre originale et audacieuse. En résulte un long-métrage qui peine à s’affranchir des stéréotypes du genre et dont l’intrigue, finalement attendue, fait office de prétexte pour ressasser des clichés humoristiques parfois fatigués.

Un potentiel mal exploité et une réalisation en demi-teinte #

En dépit de ses qualités indéniables d’humoriste, Bill Burr n’est pas encore au sommet du monde cinématographique avec son premier film. En effet, la mise en scène de « Old Dads » laisse entrevoir un manque de maîtrise et d’inventivité qui dessert le propos mordant et pertinent dont l’artiste a coutume de faire preuve sur scène ou à travers ses différents médias.

Toutefois, il serait réducteur de condamner définitivement Bill Burr comme réalisateur sur la base de ce premier essai. On peut espérer que l’auteur saura tirer les enseignements des éventuelles lacunes de « Old Dads » pour mieux revenir sur les écrans avec un projet cinématographique plus ambitieux et personnel, libéré des contraintes commerciales qui ont pu peser sur cette production Netflix.

L’espoir d’un retour remarqué #

Pour conclure, si « Old Dads » souffre de ces divers bémols, il demeure indéniable que Bill Burr est un artiste talentueux dont on ne peut qu’espérer voir prospérer et s’épanouir, dans une démarche sincère et audacieuse, tant sur scène qu’à l’écran. Après tout, comme le dit si bien l’adage : c’est en forgeant qu’on devient forgeron.