Lupin Saison 3 : Les lieux emblématiques de Paris non autorisés pour le tournage

Malheureusement, certaines de ces scènes n’ont pas pu être tournées dans tous les endroits souhaités par l’équipe de production.

Les sites iconiques de la ville lumière occupent une place importante dans la série #

Le Musée d’Orsay, le Louvre, le marché aux puces de Saint-Ouen, la Place Vendôme, le cimetière du Père Lachaise, et même l’Arc de Triomphe… Tous ces lieux mythiques ont accueilli des tournages venus du monde entier.

Dans Lupin, Omar Sy incarne le gentleman cambrioleur Assane Diop, qui se rend dans ces divers endroits exceptionnels à travers la capitale française. Toutefois, il s’avère que certains lieux n’ont pas autorisé le tournage de la série.

Le créateur de Lupin explique les démarches pour obtenir les autorisations de tournage #

George Kay, le créateur de la série, a révélé lors d’une interview avec Télé-Loisirs qu’il commence toujours par imaginer un lieu avant d’écrire le scénario et s’assure d’obtenir l’accord de la ville avant de finaliser l’histoire. Il dit : « Avant de commencer à écrire, je parle à l’équipe et dis : ‘Écoutez, pouvez-vous vérifier si c’est possible et me dire si c’est complètement impossible !’ Parce que si vous pensiez que tout était permis pour Lupin, ce n’est pas le cas : il y a des endroits à Paris où cela pourrait ne pas être possible même pour Lupin. »

Lupin Saison 3 : Pourquoi l’équipe de tournage a-t-elle dû se contenter des Jardins du Luxembourg ? #

Il semblerait que certaines zones très fréquentées et touristiques de la capitale française n’aient pas donné leur accord pour accueillir les tournages de cette troisième saison. La production et la réalisation ont donc dû chercher d’autres options, telles que les superbes Jardins du Luxembourg dans le cœur de Paris.

Omar Sy a toutefois réussi à charmer les responsables du Musée du Louvre, qui avait autorisé le tournage du premier épisode de la série au sein de ses murs historiques. L’accueil enthousiaste du public face à cette première scène a d’ailleurs encouragé le musée à solliciter à nouveau l’équipe de Lupin suite à son succès retentissant.

Les autres lieux mythiques de Paris seront-ils un jour accessibles à Assane Diop ? #

Au fil des saisons, Lupin continue de mettre en valeur la beauté et le patrimoine incomparable de Paris et de ses environs. Il est fort probable que d’autres lieux emblématiques deviennent le théâtre des aventures du gentleman cambrioleur campé par Omar Sy. Cependant, il est également possible que certains endroits continuent de refuser l’accès aux équipes de tournage en raison de contraintes diverses telles que la sécurité, la protection du patrimoine ou encore l’organisation.

Le succès grandissant de Lupin auprès du public international : un atout pour les futures négociations ? #

Le phénomène Lupin a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde et plus particulièrement en France, ce qui pourrait jouer en faveur des demandes d’autorisation pour filmer dans ces lieux exclusifs. Il serait intéressant de voir si cette notoriété grandissante permettra à Assane Diop de déjouer une fois encore les obstacles pour marquer de son empreinte les sites incontournables de la Ville Lumière.

En attendant de découvrir les nouveaux lieux explorés par le célèbre gentleman cambrioleur dans la troisième saison de Lupin, les fans peuvent déjà se satisfaire des somptueux décors offerts lors des deux premières saisons. Le charme de Paris opère indéniablement dans cette série qui a su séduire un large public et faire rayonner la capitale française sur le petit écran.