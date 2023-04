L’importance d’un hébergeur web pour son site web

Héberger un site web est le fait d’offrir un espace de stockage pour les pages et le contenu d’un site web. Ce dernier sera stocké, sécurisé et mis à disposition des internautes grâce à un serveur. L'hébergeur web rend cela possible en plaçant les divers contenus qui constituent le site web sur un serveur, le rendant accessible en ligne n’importe où et à n’importe quel moment.