Principes et exemples de campagnes d’emailing réussies

Pour réussir la campagne d’emailing, il est indispensable de suivre des étapes clés et efficaces, permettant ainsi une meilleure exploitation de ce canal.

Comment réussir une campagne d’emailing ?

Une campagne d’emailing est définie comme étant une pratique qui relève du domaine du marketing qui a pour but de contacter des nombreux destinataires à la fois.

Ce dispositif d’informations ou de communication sert à envoyer simultanément des e-mails à plusieurs destinataires. La définition de l’emailing prend plusieurs aspects et peut être :

emailing de prospection ;

emailing de fidélisation ;

lettre d’information ;

automatisation marketing.

La première étape d’une campagne d’emailing réussie est la constitution d’une liste de contacts intéressés et consentants. Il s’agit du point de départ de toutes les compagnes d’emailing. Le consentement ou Opt in des contacts est une obligation légale.

La récolte de contacts se fait par l’intermédiaire d’un formulaire d’inscription aux e-mails à travers Sendinblue. En ajoutant la fonctionnalité de champs d’inscription multi-liste, les visiteurs définissent le type ou la thématique des e-mails qu’ils préfèrent recevoir.

Le mass emailing est révolu, il faut alors mettre en place une stratégie de ciblage pour optimiser l’impact et l’engagement. Il s’agit en fait d’envoyer des mails personnalisés, individuels et plus efficaces. À l’inverse, les utilisateurs de plaignent de spam et le taux de désinscription risque d’augmenter. L’optimisation du ciblage se fait par la création de segments et la segmentation des listes.

La création de l’emailing est une étape facile. L’interface Sendinblue permet de créer l’emailing parfait pour assurer sa campagne d’emailing. Il est important de rappeler l’insertion du logo de l’entreprise.

L’aspect de l’emailing est par ailleurs un des points importants pour réussir la campagne d’emailing. Il dépend de l’objet, de la preheader, du nom et de l’adresse de l’expéditeur. L’objet de l’emailing doit être attractif et donner l’envie aux destinataires de l’ouvrir. L’envoi des e-mails ne se fait pas de manière aléatoire, le choix de la date et de l’heure de l’envoi est important. Pour de meilleurs résultats, il est préférable d’envoyer des e-mails le mardi et le jeudi, à 10h ou à 14h.

Exemples de campagnes d’emailing inspirantes

Les e-mails reçus sont souvent attractifs, ils sont là pour fidéliser et pour pousser les destinataires à chercher davantage sur les produits ou les services proposés. La campagne d’emailing de la marque Petit Bateau apporte un design soigné et beau à regarder. Avec ses couleurs pures et les dessins amusants, la marque réveille l’enfant qui sommeille dans chacun des destinataires. Les e-mails envoyés rappellent la qualité des produits Petit Bateau, incluant également des astuces et des conseils pour laver ou détacher les vêtements.

Petite Veganne opte pour une campagne d’emailing quelque peu différente. Cette boutique en ligne inclut dans ses e-mails une partie de mystère et de suspens, pour annoncer par exemple l’arrivée d’un nouveau produit. Cette campagne d’emailing avec compte à rebours et des e-mails d’urgence poussent les consommateurs à vouloir découvrir le produit.

Il est aussi possible de mélanger les e-mails promotionnels et une cause défendue et importante, comme l’affiche la campagne d’emailing Notshy, la maison de cachemire française. L’emailing de cette marque inclut les réductions proposées dont les bénéfices sont versés pour financer les recherches sur le cancer.