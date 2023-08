Les applications de réalité augmentée pour le shopping et l’expérience utilisateur dans le domaine de la mode

Depuis quelques années, les nouvelles coqueluches d’internet sont la réalité augmentée et virtuelle. Ces technologies permettent désormais aux entreprises d’offrir des expériences plus immersives aux clients qui font leurs achats en ligne. Quels sont les changements apportés par la réalité augmentée dans le domaine de la mode ? Nous vous en disons plus dans la suite de cet article.

Impact de la réalité augmentée dans l’univers de la mode

La réalité augmentée est une technologie qui consiste à intégrer des éléments virtuels au monde réel. Elle permet donc d’enrichir l’environnement physique du consommateur avec du virtuel. Aujourd’hui, plusieurs magasins de mode utilisent la RA pour améliorer l’expérience client.

Le rôle de cette technologie est donc de rendre le temps en magasin plus agréable pour l’acheteur. Il vit une expérience fascinante, interactive et a encore envie de recommencer. Selon une enquête réalisée par ExpressVPN, la réalité augmentée devrait tôt ou tard faire partie du quotidien dans de nombreux secteurs d’activité.

Dans le domaine de la mode, plusieurs retailers ont déjà mis en place des applications de réalité augmentée pour permettre aux clients de se prendre en photo et de tester plusieurs produits disponibles en magasin.

Exemples d’applications de réalité augmentée pour le shopping et l’expérience utilisateur

Plusieurs marques de mode utilisent des applications de réalité augmentée pour améliorer l’expérience de leurs clients. Voici quelques exemples.

Nike Fit

La réalité augmentée permet aux clients de réaliser un essayage virtuel de vêtements. Les magasins de mode utilisent les technologies de capture d’image et de suivi qui permettent aux utilisateurs de visualiser les pièces sur leur propre image en temps réel. Elles offrent donc une vue réaliste de l’apparence des vêtements.

L’application « Nike Fit » est un outil de réalité augmentée créé par Nike, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des articles de sport. Cette application innovante permet aux utilisateurs de trouver facilement leur pointure de chaussures. Les clients doivent simplement scanner leurs pieds à l’aide de leurs smartphones.

Le logiciel analyse les scans et détermine les mesures exactes pour recommander la pointure de chaussures Nike la plus adaptée. Cette application de réalité augmentée améliore donc l’expérience d’achat et réduit considérablement les retours de produit à cause d’une non-concordance des tailles.

Style ID

Cet outil est dédié au conseil de style personnalisé. Il utilise l’intelligence artificielle et vision assistée par ordinateur pour aider les clients à définir le style vestimentaire qui leur convient le plus. Le logiciel demande à l’utilisateur de remplir un questionnaire sur sa morphologie, ses préférences en termes de look et ses teintes préférées.

Style ID analyse toutes ces informations et propose au client des recommandations de vêtements, d’accessoires et même de coiffures pour composer un look totalement adapté à sa personnalité. Cette application permet donc aux passionnés de mode de bénéficier d’une expérience de shopping personnalisée et d’affirmer leur identité stylistique.

La réalité augmentée constitue donc une véritable aubaine pour les acteurs de la mode qui désirent offrir une expérience d’achat plus immersive à leur clientèle.