Facebook : L’application Messenger s’invite dans Instagram !

La société de Mark Zuckerberg, Facebook vient d’annoncer que l’application Messenger intégrera le réseau social Instagram.

Faciliter le chat direct entre les membres

C’est un grand projet mûrement réfléchi, depuis janvier 2019, qui vient de prendre forme pour les utilisateurs d’Instagram. Facebook va intégrer dans ces deux plateformes de réseau social, la même application de messagerie instantanée, Messenger. Depuis que l’application Instagram s’est implanté sur le marché américain avec une facilité d’utilisation sur les smartphones et les tablettes.

D’après le site spécialisé The Verge, les utilisateurs de Facebook et d’Instagram pourront échanger des messages et faire le partage d’images. En cas d’acceptation de la personne connectée, une nouvelle icône en forme de bulle devra apparaître dans la fenêtre de discussion d’Instagram.

Refonte de l’interface utilisateur d’Instagram

Le rapprochement de l’application s’accompagne de quelques changements au niveau de l’interface utilisateur. Ces rapprochements concernent :

l’icône de l’Instagram Messenger sera plus coloré et utilisera de nouvelles formes d’émojis

l’ajout de la fonction « balayer » avant l’écriture d’un message

un chat instantané sera disponible pour communiquer avec une personne connectée dans Facebook

D’autres réseaux sont intéressés par l’outil Messenger

C’est une grande première et une joie pour les utilisateurs de Facebook et d’Instagram, si bien que Whatsapp est aussi intéressé par le projet. Connaissant les enjeux, car l’arrivée de cette nouvelle forme de messagerie instantanée vise à rivaliser l’application iMessage d’Apple.

Pour le respect des données personnelles

L’intégration de Messenger sur Instagram utilise les méthodes empruntées chez Whatsapp, avec l’utilisation de l’application dans le respect des données personnelles. Pour Whatsapp, les discussions privées sont chiffrées si bien que la plateforme est réputée sécurisée.

La même technique de chiffrement des conversations sera utilisée pour unifier les trois applications, pour rappel Facebook, Instagram et Messenger. Ce sera un grand avantage, et un gage de confidentialité pour les millions d’utilisateurs des deux réseaux.

La réactions des utilisateurs

À en voire la réaction des utilisateurs, cette fusion sera un avantage est un inconvénient. L’avantage sera de faciliter la conversation entre les personnes connectées sur Facebook et Instagram. Mais ce sera un inconvénient pour les membres ne souhaitant pas partager ses conversations.