Flight Simulator 2020 de Microsoft vient de prendre ses ailes !

Une bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo, la nouvelle version de Flight Simulator vient d’être lancé par Microsoft. Des dizaines de millions d’amateurs seront heureux, après 14 ans de longues attentes, de pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités de ce simulateur de vol.

Piloter les plus grandes avions de ligne du monde

Après 14 ans de patience, les amateurs de jeu, et surtout ceux qui aiment se prendre pour des pilotes d’avion de ligne seront les plus heureux. Grâce aux nouvelles qualités de graphisme et des nouvelles fonctionnalités apportée par le français Asobo. Flight Simulator 2020 sera de nouveau présent sur les aéroports virtuels du web. De quoi faire sensation sur le marché des jeux vidéo.

Bande annonce de Flight Simulator 2020

Un simulateur de vol très précis

Cette franchise de jeu en ligne, lancé pour la première fois en 1982, par Microsoft, bien avant le projet de son système d’exploitation populaire Windows, a déjà fait des vols autour de la planète. Ce jeu est une référence en la matière et est considéré comme la simulation de vol la plus précise du monde. Bien que des ordinateurs encombrants et moins puissants que ceux qu’on utilise aujourd’hui ont permis à des amateurs de jeux vidéo de jouer aux commandants de bord.

Une occasion de piloter un Boeing 777

Très attendu sur le marché des jeux vidéo par des dizaines de millions de fans d’aviation, le jeu donne la chance de vivre une expérience de pilotage en altitude. Les amateurs pourront choisir de piloter entre des avions de chasse, des vieux appareils de la Seconde Guerre Mondiale ou bien ces fameux avions de ligne cargo tel que le Boeing 777, l’Airbus A380 ou bien l’Embraer 195.

Flight Simulator 2020 : piloter le Boeing 777

Un choix judicieux pour Microsoft

La collaboration entre le géant Américain Microsoft et le studio Asobo ne date pas d’hier. En effet, Microsoft en a déjà fait appel à leurs services en développant plusieurs jeux en 3D, disponibles sur Hololens, une lunette de haute technologie permettant de vivre la réalité augmentée. En plus, Asobo en a reçu des prix pour son jeu « A Plague Tale : Innocence », lancé en mai 2019 dernier.

Ne pas décevoir les fans

Microsoft entend faire ainsi et a déjà prévu la sortie d’une version compatible avec la réalité virtuelle ce mois d’octobre. Il entend le lancer en même temps que le Reverb G2 de son homologue américain, HP. Pour les observateurs, Microsoft n’aura pas une seconde chance, face à ces rumeurs :