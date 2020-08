Facebook : la société est intéressée par Dubsmash le rival de TikTok !

Vous adorez les applications de playback sur votre smartphone ? Sachez qu’il n’est pas encore trop tard pour s’intéresser à Dubsmash. L’application fait d’ailleurs l’objet de convoitise de la part de Snap et Facebook.

Qu’est-ce que l’application Dubsmash ?

L’application Dubsmash était lancée en 2013. Dès ses débuts, elle a fait l’objet de millions de téléchargements. Rien d’étonnant que Snap et Facebook ont jeté leur dévolu sur cette petite merveille.

Pour rappel, Dubsmash est une application pour faire du playback sur des extraits de chanson ou de film. Vous pouvez pour cela vous filmer comme pour faire un selfie. Ensuite, vous pouvez diffuser vos Dubs enregistrés sur différents réseaux sociaux.

Voici quelques réseaux dont vous pourriez partager vos vidéos :

Facebook

Twitter

Vine

Instagram

Whatsapp

Dubsmash au cœur du succès

L’application attire les propriétaires de smartphone ou tablette du monde pour diverses raisons. D’abord, l’application est facile à utiliser. Elle est également drôle. Vous pouvez envoyer plusieurs courtes vidéos sous forme de selfie à plusieurs destinataires.

Ces derniers à leur tour peuvent répondre à votre message avec d’autres extraits vidéos. Le partage de vos dubs sur les réseaux sociaux permettra aussi à des milliers de personnes de voir vos prouesses.

Tik tok une concurrence de taille pour Dubsmash

Quelques années après la sortie de Dubsmash, une autre application du même type a également vu le jour en 2016. Il s’agit de l’application chinoise Tik tok. Ce dernier est même parvenu à éclipser Dubsmash grâce à des milliards de téléchargements.

Le géant américain Microsoft a d’ailleurs envisagé le rachat de Tik tok à la société chinoise ByteDance. Pourtant, les choses se compliquent après que Donald Trump ait accusé l’application de faciliter le vol de données personnelles.

Au vu du succès de l’application Dubsmash, Snap et Facebook se sont penchés plus sérieusement sur son cas.

Le prix de Dubsmash fixé

Selon The Information, les négociations entre le vendeur et les acheteurs se sont bien passées. D’ailleurs, un prix d’achat d’une centaine de millions de dollars est déjà fixé. Vous devez savoir que l’acquisition de Dubsmash permettrait pour Snap et Facebook de faire oublier Tik Tok aux États-Unis.

Cependant, l’information doit être considérée avec une pincette. En effet, aucun commentaire sur un éventuel rachat n’a fuité du côté de Facebook ni de Snapchat. Les créateurs de Dubsmash sont également restés muet concernant le rachat.

Le projet de rachat de Dubsmash peut également s’éteindre dans sa coquille. En effet, Snapchat développe actuellement une application similaire. Ce dernier permettra d’ajouter de la musique sur la plateforme.

Le réseau social travaille d’ailleurs avec déjà avec plusieurs industries musicales pour concrétiser le projet. De son côté Facebook a choisi de lancer une nouvelle fonctionnalité appelée Reels D’Instagram. Cette fonctionnalité aurait les mêmes options que Tik Tok.