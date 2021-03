Vous souhaitez acquérir une tablette iPad et songez à vous tourner vers les modèles commercialisés chez Apple ?

Si tel est le cas, il est souvent difficile de faire son choix étant donné la diversité des modèles. La proposition d’Apple en matière de tablettes évolue constamment et il n’est donc pas évident d’y voir clair.

Découvrez quel iPad choisir

Entre l’iPad Pro 11 l’iPad 10.2 et l’iPad Mini compact, il s’avère être difficile de faire un choix et de s’y tenir sans avoir de regrets.

Pour vous aider à choisir, nous vous présentons ci-dessous notre classement des meilleurs iPad Apple et nous vous fournissons un aperçu détaillé de leurs qualités.

Après avoir lu cet article, vous serez davantage informés et éclairés pour effectuer votre achat.

L’iPad Pro 11

L’iPad Pro 11 est considéré par beaucoup comme étant la meilleure tablette commercialisée par Apple à ce jour.

Son coût est élevé mais celui-ci a l’avantage de comprendre un pack optionnel avec clavier et stylet.

A ce prix, Apple vous propose un véritable ordinateur 2 en 1. Le clavier de l’iPad Pro 11 est confortable et pratique à l’image de son stylet permettant de travailler avec précision. La qualité du son et de l’affichage fait la particularité de ce modèle.

L’écran propose une grande variété de couleurs en haute définition permettant de lire les contenus de manière confortable et fluide.

Le son diffusé par les haut-parleurs est quant à lui de très bonne qualité. Ce modèle convient aussi bien à un usage quotidien professionnel qu’à un usage personnel.

L’iPad Pro 12.9

L’iPad Pro 12.9 séduit par son design minimaliste et par son élégance.

Son écran Liquid Retina permet un affichage de haute qualité et égale l’OLED en luminosité.

Conçu selon un système ingénieux, il adapte sa luminosité et son contraste selon la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

L’appareil photo intégré propose de nombreux filtres et angles de vue pour vous permettre de réaliser des panoramas et selfies de qualité.

Ce modèle vous suit dans votre vie quotidienne que ce soit au bureau ou à la maison, à condition que vous ne vous sépareriez pas du chargeur.

L’iPad Air 4

L’iPad Air 4 propose de nombreuses fonctionnalités et séduit par son design. Plus puissant que l’iPad Air 4, il répond à vos sollicitations rapidement.

Son écran de très bonne qualité ainsi que ses quatre haut-parleurs rendent son utilisation plus agréable.

L’appareil photo arrière propose quant à lui une résolution équivalente à 12 mégapixels.

L’iPad 10.2

L’iPad 10.2 est un modèle très apprécié par le public et ce notamment pour la qualité proposée au regard d’un prix relativement bas pour une tablette Apple.

Il propose de nombreux jeux et applications et est compatible avec le stylet et le clavier de la marque. Sa boîte inclut un adaptateur de 20 W pour une recharge plus rapide.

Etant alimenté par la puce A12 Bionic, l’iPad 10.2 a une durée de vie de l’appareil qui s’allonge. L’autonomie est de 18 heures mais la capacité de stockage se limite à 32 Go.