Comment suspendre ou supprimer son compte Instagram

Vous êtes lassé d’Instagram ? Vous souhaitez faire une pause et désactiver votre compte ou le supprimer définitivement ?

Dans le petit guide ci-dessous vous trouverez des explications claires et détaillées qui vous permettront de faire disparaître votre présence de ce réseau facilement et rapidement en moins de cinq minutes !

Le succès du réseau social Instagram

Aujourd’hui, Instagram est devenu le réseau social sur lequel il faut être présent. Celui-ci s’adresse à toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés, et permet de poster des photos et même des vidéos visibles par ses abonnés.

Actuellement, il compte environ un milliard d’abonnés et est particulièrement apprécié des stars et des influenceurs qui partagent leur quotidien. Cependant, il se peut que le réseau social devienne trop chronophage et que vous ayez envie de supprimer votre compte.

Deux solutions s’offrent alors à vous. Ainsi, vous avez le choix de désactiver votre profil de manière temporaire, cette action est réversible et vous permettra de retrouver votre compte quand vous en aurez envie. Vous avez également la possibilité de supprimer votre profil de façon définitive, si vous choisissez cette option vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Vous trouverez aussi notre mode d’emploi pour désactiver ou supprimer votre compte Instagram sur un iPhone.

Il est très simple de suspendre son compte sur le réseau social. Pour cela, vous devez commencer par ouvrir votre navigateur puis vous rendre sur la page d’accueil d’Instagram.

Ensuite, vous devrez vous identifier puis vous devrez sélectionner l’icône profil qui se situe en haut à droite.

Après cette étape, il vous suffira de cliquer sur paramètres et de choisir l’option, désactiver temporairement mon compte.

Vous n’aurez plus qu’à entrer votre mot de passe pour valider l’opération.

Quand vous aurez envie de réactiver votre profil, il vous suffira de vous reconnecter sur le réseau avec votre mot de passe et votre identifiant.

Il est aussi très facile de supprimer son compte sur Instagram. Pour ce faire, vous devrez ouvrir la page Instagram qui est dédiée à la suppression de profil.

Ensuite vous devrez vous identifier avec votre mot de passe et votre pseudo.

Une liste va s’afficher dans laquelle vous devrez sélectionner la raison qui vous pousse à quitter le réseau social.

Vous devrez alors entrer votre mode de passe une dernière fois avant de cliquer sur le bouton rouge.

Une fois que vous aurez cliqué votre profil sera supprimé de manière définitive.

Si plus tard, vous avez envie de retrouver Instagram, vous devrez recréer un nouveau profil.