D’après un récent rapport, l’entreprise Apple souhaiterait se lancer bientôt à la conquête du marché de la réalité virtuelle.

Une occasion pour la célèbre marque dirigée par Tim Cook de développer un nouveau créneau commercial…

Nom de code « N301 » pour le 1er casque de réalité virtuelle d’Apple

Après certaines rumeurs insistantes concernant ses futurs véhicules électriques, un nouveau rapport prétend qu’Apple serait en train de concevoir un casque de réalité virtuelle ! La commercialisation de ce nouvel appareil, référencé sous le nom de code « N301 », s’effectuerait l’année prochaine.

Un prix d’achat onéreux pour le caque de réalité virtuelle d’Apple

L’objectif d’Apple n’est pas de concurrencer les casques vendus par Sony, HTC Corporation et Oculus ou de lancer un appareil novateur destiné au grand public. Apple souhaite en effet réserver son « N301 » à une clientèle plus aisée, et donc moins large, en le vendant à un prix largement supérieur à 1000 dollars !

Selon les spécialistes, avec un tel tarif, les ventes ne seront que d’une par jour et par enseigne, ce qui correspond à 180 000 casques vendus par an dans le monde !

Pour rappel : les ventes annuelles de casques virtuels s’élevaient à près de 9 millions d’unités dans le monde en 2019, dont plus de 300 000 en France ! Le « N301 » touchera donc un public très limité…

Un prototype prometteur

Au niveau technique, le futur casque d’Apple proposera un environnement virtuel en trois dimensions qui permettra à ses utilisateurs de jouer à des jeux vidéo immersifs, mais également de visionner des films et de converser à distance avec d’autres personnes.

L’appareil sera doté d’un système d’exploitation inédit portant le nom de code « rOS ». Ce dernier serait particulièrement intéressant pour les créateurs de contenus et d’applications.

Toujours selon ce mystérieux rapport, le prototype actuel du « N301 » pourrait faire encore l’objet de révisions car l’appareil nécessite un ventilateur plus puissant afin d’empêcher sa surchauffe.

Un autre produit de réalité virtuelle d’Apple pour 2023

Mais ce n’est pas tout. Le rapport indique également qu’Apple ne se limitera pas au casque virtuel « N301 » ! Celui-ci devrait en effet servir au lancement en 2023 de nouvelles lunettes VR nommées « N421 ». Destinées au grand public, celles-ci seront certainement proposées à un tarif plus accessible…