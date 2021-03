Quels sont les meilleurs sites de streaming en France ? Que vous souhaitiez écouter de la musique ou visionner un film sur Internet, vous pouvez utilisez un mode de diffusion comme le streaming, de plus en plus populaire aux dépens de la télévision traditionnelle.

En préambule, il convient de préciser qu’il faut être vigilant quant à la protection des œuvres par des droits d’auteur.

Aujourd’hui, certaines plateformes de streaming sont totalement légales, tandis que d’autres sont illégales et passibles de sanctions pénales.

Les meilleurs sites de streaming en 2021

Si vous visitez, plus ou moins régulièrement, des sites Internet mondialement connus comme peuvent être Youtube ou Dailymotion, vous utilisez déjà le streaming, peut-être même sans en avoir conscience.

Le streaming légal

La plupart des contenus, audio ou visuels, sont protégés par des droits d’auteurs. Par conséquent, ils sont uniquement consultables en accès payant.

En souscrivant à un abonnement, en payant à la demande (pay-per-view) ou en utilisant un service gratuit financé par la publicité, vous n’aurez légalement aucun problème pour visionner des films, des séries ou pour écouter de la musique, en téléchargement ou en streaming.

Le streaming illégal

Il est aujourd’hui très facile d’accéder à des films ou des musiques protégés par des droits d’auteur sur Internet, gratuitement. En revanche, visionner ce type de contenus en streaming ou en les téléchargeant est parfaitement illégal.

En effet, vous serez passible d’une sanction pénale, avec une amende importante à la clé. En revanche, il n’est plus possible de se voir supprimer l’abonnement à Internet en France, comme ce fut le cas il y a quelques années.

Sites de streaming légal en France

Quels sites utiliser pour écouter de la musique ou regarder des films en streaming ?

Retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive de sites spécialisés :

Les meilleurs sites de streaming généralistes : YouTube, Vimeo et Dailymotion

Les meilleurs sites d’écoute de musique : Spotify, Deezer, Tidal et SoundCloud

Les meilleurs sites de chaînes de télévision : Molotov, TF1 Replay, M6 Replay et Francetv pluzz

Les meilleurs sites de vidéos à la demande : Netflix, OCS Go et Canal Play

Le top 3 des meilleurs sites de streaming payants en France

Netflix

Avec Netflix, vous profiterez d’un mois d’abonnement gratuit, et choisirez votre abonnement parmi trois forfaits proposés, de 8,99 € à 14,99 € par mois. Suivant votre choix, vous profiterez de la HD ou Ultra HD, avec 1 à 4 écrans disponibles en simultané, sur votre ordinateur, TV, smartphone et tablette. Des milliers de films et de séries mondialement connus, tels que La Casa de Papel, Lupin, The 100 ou Elite sont disponibles, le tout sans engagement.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video vous offre également un essai gratuit de 30 jours. Ensuite, contrairement à Netflix, l’abonnement se paye à l’année, au prix de 49 €. Sur 12 mois, c’est toutefois presque deux fois moins cher que l’abonnement le plus accessible de Netflix. Vous pourrez y voir de nombreux films et séries populaires.

CanalPlay

Avec CanalPlay, vous bénéficierez aussi d’un mois offert, puis d’un abonnement sans engagement à 19,90 € par mois. Vous y trouverez des films français, des blockbusters américains, des séries originales, et même une section jeunesse destinée aux enfants.

Disney+

Disney+ vient d’annoncer plus de 100’000 millions d’utilisateurs à travers le monde, dont un partie en France.

Les 3 meilleurs sites de streaming gratuits en France

Zone Streaming

C’est le site de streaming le plus populaire en France pour l’année 2018. Vous y trouverez un large éventail de films HD en version française gratuitement, entres grands classiques du cinéma et sorties plus récentes.

Paystreaming

Papystreaming est le pionnier des sites de streaming en France. Vous y trouverez également un grand choix de films en illimité et gratuitement. Pour accéder à certains films ou séries, sans publicité pour polluer votre fenêtre, vous devrez installer un logiciel léger appelé Cacaoweb.

Sokostream

C’est l’un des derniers sites de streaming arrivé sur le marché. Pour autant, il fait déjà partie du top 3 des meilleurs sites de streaming en français. Vous y trouverez les derniers films et séries en Haute Définition et en français. Grâce à Sokostream, vous pourrez aussi partager vos fichiers en les proposant aux autres utilisateurs.

Et depuis peu, découvrez la nouvelle plate-forme Zone-téléchargement.