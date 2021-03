Pour moi, il semble que l’efficacité du SXO sur l’optimisation des moteurs de recherche semble être importante. C’est partout sur Internet et partout où vous regardez.

Pourtant, quand je l’ai lu pour la première fois, je ne pouvais vraiment pas comprendre comment quelqu’un pouvait combiner SEO avec SXO. Est-ce un pas en avant ?

Eh bien, ce n’est pas un pas en avant, mais cela pourrait être considéré comme un pas en arrière. Le problème avec SXO était qu’il s’agissait de les réseaux sociaux. Le concept laissait savoir aux gens que vous êtes là. Cela semble bien en théorie, mais les expériences de l’utilisateur et les réseaux sociaux dont nous parlons ici la rend problématique. Laisser les gens savoir que vous existez est agréable, mais que se passe-t-il lorsque votre présence mène des personnes à un autre utilisateur et qu’il voit que vous ne vous souciez pas de quoi que ce soit ou s’inscrit quelque chose.

Cela pourrait facilement être résolu en séparant le référencement et les réseaux sociaux. Les gens peuvent obtenir le référencement du contenu et des réseaux sociaux d’autres utilisateurs. Alors, pourquoi ne peut-il pas combiner les deux ? Permet de jeter un coup d’œil à la façon dont nous pourrions améliorer l’expérience utilisateur de SEO et SXO, et peut-être, créer un meilleur référencement pour les réseaux sociaux. Tout d’abord, parlez des différences entre les deux.

Il n’y a pas de réelles différences, sauf un problème évident. Le nom. Si vous avez déjà cherché le terme SEO, vous avez probablement déjà rencontré le référencement et le contenu. Les deux signifient simplement la même chose. L’optimisation des moteurs de recherche ou le référencement est simplement un terme qui décrit un moyen basé sur algorithmique d’augmenter le classement d’un site Web basé sur certains mots-clés et autres paramètres. D’autre part, un site de réseautage social est un type de communauté en ligne où les personnes sont autorisées à partager des liens, des informations et des photos.

Maintenant, examinons comment SEO et SXO pourraient être efficace ensemble. Fondamentalement, un référencement augmente un rang de sites en manipulant les algorithmes naturels que les moteurs de recherche utilisent des sites de classement. Par exemple, si un site contient des backlinks pertinents, le moteur de recherche lui donnera un classement plus élevé. Fondamentalement, plus il y a de backlinks un site, plus il est probable d’obtenir des classements plus élevés des recherches pertinentes. C’est une équation simple.

Mais l’efficacité SXO sur SEO n’est pas tout à fait aussi simple. Nous devons tenir compte de l’expérience utilisateur créé à partir des résultats d’une campagne SEO. Dans la plupart des cas, un site de réseautage social est utilisé à la place d’un site Web traditionnel. Par conséquent, nous devrions nous soucier de ne pas tromper ni d’influencer les moteurs de recherche de manière à augmenter un rang de sites artificiellement. Cela peut entraîner un utilisateur qui se fait spammer, banni ou pire.

Ce que nous devons faire à la place, est de fournir des informations pertinentes sous forme de contenu qui aidera les utilisateurs à nous trouver et à devenir membres. Et c’est exactement ce que l’efficacité de SXO, sur le référencement, fait. Il fournit des informations pertinentes plutôt que de promouvoir des produits, ce qui fait la plupart des sites de réseautage social. Pour cette raison, il est utile de trouver des mots-clés spécifiques à une niche, que l’on peut trouver dans une grande variété de places sur Internet, y compris des sites de réseautage social, des blogs, des répertoires et d’autres sites Web.

Donc là vous l’avez. L’efficacité du SXO sur le SEO est un plan marketing qui peut vous aider à commercialiser votre site Web efficacement tout en vous fournissant des améliorations de l’expérience utilisateur. Si vous l’appliquez correctement, cela peut vous donner un avantage notable dans le marketing et les affaires. Gardez simplement à l’esprit que, comme tout plan marketing, tout en se rendrant compte de la tendance marketing, il faudra du temps pour voir les résultats. Vous devez donc donner des attentes réalistes et ne pas vous attendre trop à la fois.