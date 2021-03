La cinquième saison du jeu vidéo culte Fortnite, lancée le 2 décembre 2020, dévoile son lot de nouveautés. Baptisée « Point zéro », cette aventure inédite embarque le joueur dans un nouvel univers qui n’est pas sans faire quelques clins d’œil aux débuts de la saga.

Un nouvel opus d’autant plus attendu que le jeu vidéo a su séduire des millions de gamers à travers le monde depuis son lancement en 2017.

Fortnite dévoile une cinquième saison épique appelée « Point zéro »

Nouveaux décors dans Fortnite saison 5

La principale nouveauté de cette saison est l’apparition d’une carte inédite. Le joueur pourra découvrir de nouveaux lieux, comme un désert, une zone énigmatique et ultra protégée surnommée « Stealthy Stronghold », mais aussi le « Collosal Colliseum », qui n’est autre qu’une gigantesque zone de lutte.

Fortnite 5ème saison : Rencontre avec le Mandalorien

Dans le désert de l’île, le joueur devra affronter le Mandalorien au cours d’un combat hors normes, qui s’annonce redoutable. S’il parvient à l’achever, il pourra tenir dans ses mains le fusil Sniper Amban, doté d’une lunette de vision thermique.

Des armes et personnages font leur apparition

Au programme également, de nouvelles armes (comme le le fusil à pompe souffleur et le fusil sniper amban du mandalorien). Niveau game play, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées : plusieurs personnages, pilotés par l’ordinateur, seront présents dans les différentes villes et points d’intérêt, pour offrir au joueur de nouveaux affrontements épiques.

Les lingots d’or dans Fortnite saison 5

Autre particularité de cette saison 5 tant attendue : l’arrivée des lingots d’or, que le joueur pourra obtenir en remportant des contrats et des quêtes, et particulièrement utiles au héros pour l’achat d’armes ou l’engagement d’un mercenaire.

Clap de fin pour la saison 4 de Fortnite

Rappelons que, pour faire leurs adieux au quatrième épisode de Fortnite, le 2 décembre dernier, plus de 15 millions de joueurs du monde entier se sont donnés rendez-vous en ligne et en simultané pour combattre Galactus, l’un des plus grands méchants de l’écurie Marvel. Gageons qu’ils seront encore plus nombreux pour clore la saison 5…