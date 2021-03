Le jeux World of Warcraft Shadowlands bat le record du jeux PC le plus vendu le jour de son lancement avec plus de 3,7 millions d’acheteurs… Et ceci uniquement le jour de sa sortie! Comment expliquer ce succès ?

Depuis sa création en 1994, Blizzard Entertainment est reconnu pour l’authenticité et le design de ses produits. Dernièrement, il vient de lancer la huitième extension pour l’un de ses jeux phares intitulé « Shadowlands ».

Présentation du jeu World of Warcraft Shadowlands

Depuis la promotion de la version initiale, la société Blizzard Entertainment ne cesse d’innover ses créations. Initialement prévue pour la date du 24 octobre, la huitième extension du jeu World of Warcraft Shadowlands a été retardée.

La société affirme qu’une dernière mise au point est indispensable avant le lancement officiel. On peut affirmer que cet imprévu n’a fait qu’attiser la curiosité des gamers.

Lors de sa sortie le 23 novembre dernier, la société a déjà vendu plus de 3,7 millions d’exemplaires.

Le succès de la huitième extension de World of Warcraft

La promotion de la huitième extension marque le début d’une nouvelle ère pour la société Blizzard Entertainment. Toutefois, la vente de 3,7 millions d’exemplaires inclut les précommandes reçues par la firme avant la sortie officielle du coffret.

D’ailleurs, le lancement de Shadowlands a permis à Blizzard Entertainment d’exposer la santé de son MMO. Selon les experts, le précédent record de la catégorie « meilleure vente » appartenait à l’intitulé Diablo III.

Ce dernier est également le fruit de la société Blizzard. Pour la sortie de la quatrième version de Diablo, la firme vise plus de 4 millions de ventes lors du jour de lancement.

Les activités de la firme lors du confinement

Les périodes de confinement ont permis à Blizzard Entertainment de préparer au mieux le lancement de son nouveau produit. Avec la nouvelle version, la limite de niveau des joueurs passe de 120 à 60.

En effet, c’est la toute première extension où le niveau maximal est compressé. C’est sans doute la raison pour laquelle, les gamers y vouent une passion sans borgne. Par ailleurs, l’apparition d’une nouvelle zone marque la nouvelle extension.