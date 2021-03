La PS5 va accueillir plusieurs titres phares pour l’année prochaine, dont le jeu Gran Turismo 7. Alors qu’il était prévu pour sortir en mars 2021, des indices laissent penser que le jeu n’arriverait plus tard qu’annoncé…

La sortie de Gran Turismo 7 pour Playstation 5 est décalée en 2022

Gran Turismo 7 est considéré comme l’un des jeux les plus connus et les plus attendus sur PS5. Les simulations automobiles devraient ravir les gamers du genre, mais aussi nos rétines.

Polyphony Digital vous promet également un jeu qui tiendra 60 images/sec en 4K avec le ray-tracing activé. Nous attendrons tous de voir, et surtout, il faudra faire preuve d’une grande patience !

Une nouvelle publicité de Sony présente les jeux qui arriveront en 2021. Grand Turismo y apparaît avec les mentions sorties pour l’année prochaine. Même chose pour Ratchet & Clank, et Rift Apart, lui aussi, devrait être publié dans les 6 premiers mois de l’année.

En effet, la mention 2021 reste plus ou moins vague afin d’espérer une sortie dès le début de l’année prochaine. Cependant, Sony a mis à jour une toute nouvelle vidéo du même type diffusée en novembre, d’après Twisted Voxel.

Des exclusivités temporaires de la Playstation 5 à foison

Dans cette dernière, le jeu Gran Turismo y apparaissait également avec la mention prévue dans la première moitié de l’année prochaine. La vidéo a été légèrement changée, car le jeu apparaît avec les mentions « en développement sur Playstation ».

La nouvelle publicité de Sony dévoile actuellement quelques petites choses intéressantes. Ghostwire et Deathloop par exemple, tous deux développés par Bethesda (Microsoft), sont mentionnés comme une exclusivité PS5 temporaire pour une durée d’un an.

Project Athia, nouveau jeu d’action de Final Fantasy, est lui aussi accompagné d’une mention « exclusivité temporaire de deux ans ».

Dans tous les cas, la Playstation 5 va principalement miser sur ses exclusivités, et espère en tout cas se faire porter par sa licence historique, comme Gran Turismo. L’année 2021 devrait voir l’arrivée des titres phares sur la console, tels que Final Fantasy 16, Horizon Zero Dawn, Gof of War Ragnarok.