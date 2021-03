Attendez-vous avec impatience l’arrivée de Fortnite sur votre Android ? Epic vient justement de dévoiler la liste des smartphones qui sont en parfaite compatibilité avec ce jeu.

Parmi cette liste figurent également les appareils en milieu de gamme.

Quelle est la configuration minimale requise pour Fortnite sur smartphone Android?

Si vous avez un smartphone récent, faire tourner le jeu sera plus facile. Cependant, rassurez-vous, certains anciens modèles de smartphones arrivent à lancer ce jeu.

Galaxy S9 ou S9 plus, Google Pixel et Galaxy Note 8 s’y trouvent aussi dans la liste ainsi que certains appareils milieu de gamme comme le Nokia 6 ou encore le Galaxy A5.

Vous vous demandez sans doute quelle configuration minimale nécessaire pour jouer à Fortnite ? Les voici :

3 Go RAM ;

Android 5.0 Lollipop ou ultérieure ;

GPU Adreno 530/Mali-G71Mp20/Mali-G72MP12.

Revenons au fait que votre Smartphone est récent. Pas de souci, Fortnite mobile pourrait parfaitement fonctionner.

Plusieurs Smartphones Android sont équipés de plus de 3 Go de mémoire et un des GPU mentionnés précédemment.

Toutefois, Lollipop présente un faible pourcentage, 4,2 % des smartphones en activité.

L’installation de la Fortnite à sa sortie

D’après les dires du PDG de la firme, Fortnite Android n’apparaîtra jamais sur Google Playstore afin d’éviter les 30 % de commissions. Vous devez donc vous contenter de faire un téléchargement avant de procéder à l’installation de Fortnite sur Android.

Vous allez directement sur le site en question via votre Smartphone. Ensuite, vous appuyez sur le bouton afin de télécharger le fichier APK qui va être téléchargé avant d’accéder aux paramètres de votre appareil.

Activez les sources inconnues qui se situent dans les paramètres de confidentialité et de sécurité. Enfin, installez Fortnite Mobile après avoir lancé Launcher Fortnite.

Découvrez Fortnite saison 5 qui vient de sortir sur Android.