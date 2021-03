Très novateurs et rois de la haute technologie, Sony et Microsoft sont tous deux des grands leaders dans le domaine de l’informatique et du numérique moderne.

Pour leurs dernières créations respectives qui sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X, il faut dire qu’ils ont bien marqué leurs coups.

Comparatif PlayStation 5 et Xbox Series X, laquelle des deux consoles acheter ?

Design, performance, programmes et fonctionnalités, les deux camps ont minutieusement veillé à les intégrer dans leurs nouveaux produits.

Selon des sources formelles, les dates de sortie de la PlayStation 5 et la Xbox Serie X sont très proches, ce qui embrouille le choix des gamers.

Malgré leur similarité en termes de fonctionnalité et de puissance, ils restent quelques points qui les différentient et c’est ce que vous allez découvrir ici.

Espérons que cette petite comparaison pourra vous aider à faire votre choix au moment de l’achat.

Les designs entre la PS5 et la Xbox

Le design de la Playstation 5

Pour marquer un changement bien remarquable, Sony a entièrement modifié le design de la console PS5. Le boitier droit, rectangulaire souvent rencontré sur les autres modèles de la marque a été remplacé par une forme plus arrondie. Les concepteurs ont adopté le fameux design paramétrique sur cet appareil.

Aussi, pour améliorer davantage son aspect extérieur, la console est agrémentée par les couleurs noire et blanche, reparties spécifiquement sur le centre et les deux faces extérieures. Les manettes sont également bicolores avec une partie supérieure blanche et une partie inférieure noire.

Une fois en marche, certains traits de ces dispositifs sont magnifiquement soulignés par une lumière LED bleue. Qui plus est, il est à noter que ces manettes sont aussi dotées de surfaces tactiles.

Le design de la Xbox Series X

En ce qui concerne la Xbox Series X, la console est composée d’un élément unique, massif, monolithique très futuriste. Des commentaires ont été émis disant que son design était peut-être inspiré du film l’odyssée de l’espace.

Le dispositif est doté de deux aérations en haut et en bas. Sa coloration noire ne fait qu’accentuer son élégance. Comparées à celles de la PS5, ses manettes sont plus volumineuses, mais très maniables.

Des puissances assez similaires

Si vous vous tenez à leurs fiches techniques, vous verrez surement que la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont toutes les deux des consoles puissantes avec des résolutions d’image égales à 4 k avec affichage de 120 fps.

Elles possèdent le même type de processeur (CPU) Zen 2 AMD à 8 cœurs. La seule différence demeure au niveau de la fréquence dont celle de la PS5 est de 3,5 Ghz et celle de la Xbox Series X est de 3,8 Ghz.

Pour leur processeur graphique (GPU), il s’agit d’un AMD RDNA 2 – 2,23 Ghz – 10,28 teraflops pour la PS5 et d’un AMD RDNA 2 – 1,825 Ghz – 12 teraflops pour la Xbox Series X.

En outre, il est à noter que les deux consoles disposent chacune 16 Go de RAM, mais des espaces de stockages SSD de tailles différentes : 850 Go (PS5) et 1 To (Series X).

Qu’en est-il des versions sans lecteur optique ?

C’est le principal point qui différencie ces deux marques. En effet, la PlayStation 5 édition promet de procurer les mêmes performances que la version originale.

La Xbox Series S émet en revanche moins de puissance face à la Xbox Series X. La fréquence de son CPU est diminuée à 3,6 Ghz, la puissance du GPU n’atteint plus que 4 teraflops et elle n’a que 10 Go de RAM ainsi que 512 Go de stockage.

Le prix de la Playstation 5 et de la Xbox Series X

Le prix d’achat de la Xbox Series X

Côté prix, Microsoft prévoit de vendre la Xbox Series X à 499 euros. Par rapport à la qualité de la console, cette somme paraît plutôt accostable. De plus, bien qu’elle comporte de nouvelles technologies, son prix de lancement est resté à la même hauteur que ces prédécesseurs qui sont la Xbox One et la Xbox One X. Quant au modèle sans lecteur optique, le prix de vente est de 299 euros.

Le prix d’achat de la PlayStation 5

En outre, pour ce qui est de la PlayStation 5, le prix affiché sur le marché sera aussi de 499 euros, comme celui de la Xbox Series X. Toutefois, ce prix est supérieur de 100 euros de l’ancienne PlayStation 4. La version sans lecteur de disque coûte 399 euros, vraisemblablement plus cher que celle de la collection Xbox Series X.

Pour finir, la conclusion du comparatif

À l’issu de ce comparatif, les principales caractéristiques des deux consoles ont été minutieusement discutées. Néanmoins, pour définir votre choix, renseignez-vous aussi vers les services qui les accompagnent : leurs catalogues de jeu, les formules d’abonnements, les fonctions streaming et multijoueur