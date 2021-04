Voici les jeux vidéos les plus attendu pour 2021, et ce sera une belle année pour les gameurs. Véritable phénomène de société, les jeux vidéo occupent une place majeure dans nos loisirs. Proposant des univers sophistiqués et des gameplay performants, ils rencontrent le succès auprès d’un public toujours plus large.

Les chiffres commerciaux le prouvent: en 2019, le marché du jeu vidéo a représenté 4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France.

2021 s’annonce riche en nouveautés, notamment sur les nouvelles Playstation 5 et Xbox Series.

Découvrez notre sélection des 5 jeux les plus attendus pour 2021

Far Cry 6 (1er semestre 2021)

D’abord repoussée en raison de la crise sanitaire actuelle, la sortie du jeu star des studios Ubisoft est particulièrement attendue. Disponible sur toutes les consoles du marché et PC, Far Cry 6 se déroule sur Yara, une ile fictive des Caraïbes.

Votre mission : renverser la dictature instaurée par « El Presidente » Anton Castillo (interprété par Giancarlo Esposito, acteur star des séries The Mandalorian et Breaking Bad) et son fils Diego.

Hitman 3 (20 janvier 2021)

L’agent 47 est de retour pour ce dernier opus de la trilogie World of Assassination. A l’aide du célèbre tueurs à gage, vous aurez pour mission d’exécuter des cibles dans des lieux comme Dubai ou la région montagneuse du Dartmoor (Angleterre).

Première sortie attendue de l’année 2021, Hitman 3, dont l’ambition est de rester la référence des jeux d’infiltration, sera disponible sur toutes les consoles du marché et PC.

The Medium (28 janvier 2021)

Disponible sur PC et Xbox Series, The Medium est le fruit d’un développement de huit années. Dans la peau de Marianne, une médium capable de voyager dans le monde des esprits,

vous serez plongé dans une ambiance angoissante qui ne vous laissera pas indifférent. Le jeu est sublimé par une double bande originale, conçue en partie par Akira Yamaoka, compositeur du célèbre jeu vidéo Silent Hill.

Deathloop (21 mai 2021)

Exclusivité temporaire sur PS5 et PC, le jeu de tir développé par le français Arkane Studios propose d’incarner Colt, prisonnier sur l’ile de Blackreef.

Vous aurez pour mission de mettre fin à la boucle infinie qui fige l’ile dans le temps et de résister à votre rivale Julianna. Deathloop vous immerge dans un univers mêlant gameplay complexe et graphismes soignés.

Bravely Default II (26 février 2021)

Exclusivité sur Nintendo Switch, la nouvelle réalisation du studio Square Enix est la suite du premier opus sorti en 2012. Dans ce jeu d’aventure, vous devrez mener un groupe de quatre héros à travers une quête épique sur cinq royaumes différents.

Probablement le jeu le plus attendu de l’année sur la console phare de Nintendo.