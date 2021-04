Vous avez joué à WOW il y a de ça des années et vous ne vous voyez pas de raison de vous y remettre. Pourtant, la dernière extension Shadowlands est sortie à la fin du mois de novembre et risque de vous donner envie de rejouer à Wold of Warcraft.

Cette extension est un nouveau souffle pour le jeu qui existe depuis plus de quinze ans.

Lors de son lancement, World of Warcraft Shadowlands a battu le record du jeu le plus vendu uniquement le jour de sa sortie.

Voici donc 6 raisons de recommencer à jouer à WOW

L’abonnement à Shadowlands donne accès au jeu originel

Pour les puristes et les adeptes du « c’était mieux avant », Shadowlands est l’extension parfaite. Si WOW a vu passer pas mal d’extensions qui ont dénaturé le jeu de base, l’abonnement à Shadowlands permet aussi d’avoir accès au jeu originel de 2004.

Si les graphismes pourront sembler dépassés pour certains, d’autres pourront retrouver la nostalgie de leur jeu d’enfance. Donc pour les puristes qui n’aimaient plus ce qu’est devenu WOW, ce nouvel opus est un vrai bonheur.

Des centaines d’heures d’exploration

Pour celles et ceux qui aiment jouer à WOW pour explorer et pas forcément pour faire des combats intenses, ce jeu est fait pour vous. Il propose de nombreuses heures d’exploration et de quêtes à résoudre. Vous pourrez notamment chercher un bon nombre de secrets, faire la collections de montures, de mascottes, d’équipements.

Vous pourrez d’ailleurs explorer ce nouveau monde en solitaire ou avec vos amis. Vous retrouverez les zones d’exploration du jeu d’il y à 16 ans, vous pourrez aller à Nagrand en passant par les Pics Foudroyés.

Pour les joueurs les plus intensifs, vous pourrez découvrir un contenu extrêmement riche à la hauteur de vos attentes

Les joueurs aguerris et intensifs seront ravis. Vous pourrez vous investir à fond dans le jeu, entrer dans une guilde, jouer avec un grand nombre de joueurs, choisir parmi quatre paliers de difficulté. Vous pouvez également fréquenter les donjons pour augmenter votre niveau de clef à travers le système de clef mythique.

Un jeu bien plus nerveux qu’avant

Exit les temps morts durant les combats grâce au gameplay rafraîchi de cette huitième extension. Toutes les classes permettent une certaine fluidité, ce qui est très appréciable. On peut également changer de spécialisation sans que cela coûte de l’argent ou du temps.

On peut donc avoir accès à trois gameplays pour son personnage qui aura également accès aux arbres de talents et aux artefacts.

La recherche de groupe sera également plus rapides car des modules ont étés intégrés au jeu. Cela lui permet de faciliter et de rendre plus rapide la création de groupes.

Passer les niveaux beaucoup plus facilement

Grâce à cette extension, plus besoin d’aller jusqu’au niveau 120 en galérant. Maintenant, le niveau maximum est 60. Et en moins de 20 heures il est possible d’attendre ce niveau. On peut même monter tous les niveaux au sein d’une seule extension.

Et ça c’est vraiment intéressant car ça permet de profiter de tout un univers en une seule fois (et quelques heures).

Une bonne raison de rejouer à WOW avec cette extension

Le fait que WOW ait sorti une nouvelle extension après tant d’années de présence sur le marché du jeu vidéo est vraiment super pour tous les anciens fans du jeu. Pour certains ce sera l’occasion de retrouver le jeu de son enfance ou de son adolescence.

Cette extension fait donc l’effet d’une madeleine de Proust