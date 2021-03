Tout savoir sur l’application de messagerie Signal. On pensait que les messagerie de type Whatsapp ou Messenger étaient le top des applications de ce genre et qu’elles ne risquaient pas l’arrivée d’un concurrent.

Pourtant, Signal est enfin disponible sur IOS et Android et risque de changer la donne. Cette nouvelle application open source permet aux utilisateurs de se parler de façon totalement sécurisée.

Présentation de l’application Signal

L’application Signal: qu’est-ce que c’est?

Signal est une messagerie. Elle permet de communiquer avec les autres utilisateurs de l’application. L’application est totalement chiffrée, c’est-à-dire que les conversations sont totalement privées et sécurisées. Ainsi, seul l’émetteur et seul le destinataire peuvent avoir accès aux messages.

Les messages, les images ainsi que les vidéos ne sont envoyés que via internet. On peut également téléphoner sur l’application. Il suffit aux deux utilisateurs d’avoir le même mot de passe afin de certifier que l’appel est sécurisé et privé. Du fait de cette sécurité, Signal détrône Whatsapp en nombre de téléchargement.

Enfin, Signal est une application open source, c’est-à-dire que l’entièreté de son code source est public.

Les messages envoyés par l’émetteur sont cryptés. Ils ne peuvent être lus que par les destinataires. Aucune intrusion n’est donc possible au sein d’une conversation. Comment cela est possible? Signal utilise des protocoles sûrs tels que le X3DH, le Double Ratchet et d’autres méthodes de chiffrement qui ont également faits leur preuve.

Au delà des messages envoyés, Signal peut chiffrer les messages stockés au sein d’un téléphone. L’utilisateur possède un code secret, si bien que personne ne peut accéder à ses données.

Par ailleurs, lorsque l’utilisateur envoie des messages à d’autres utilisateurs qui ne possèdent pas Signal, les messages ne sont pas sécurisés. Il est nécessaire d’utiliser strictement l’application Signal, aussi bien pour l’émetteur que pour le destinataire, pour bénéficier de la sécurité de l’application.

Tout comme Whatsapp Web, il est possible de télécharger la version bureau de Signal. C’est idéal pour switcher entre son téléphone et son ordinateur de façon totalement sécurisée.

Où télécharger Signal ?

L’application peut être téléchargée sur Google Play ou sur l’App Store. Dans les deux cas, l’app Signal est totalement gratuite. Elle est également téléchargeable sur Mac, sur Windows ou encore sur Linux