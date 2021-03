Chaque jour, ce sont près de deux milliards de personnes qui utilisent WhatsApp, dont une partie depuis WhatsApp Web. Cette application gratuite de messagerie est très fonctionnelle et peut être téléchargée pour les smartphones.

Il est possible, en passant par l’application, de téléphoner, envoyer des messages, des photos, des vidéos, passer des appels audio ou vidéo, et même faire des réunions en visio en petit groupe.

Mais pour encore plus d’aisance et de praticité avec un grand écran et un clavier, comment utiliser WhatsApp web sur son ordinateur ? C’est ce que nous allons découvrir.

Qu’est-ce que WhatsApp ?

Application de messagerie instantanée gratuite, WhatsApp Messenger permet à ses différents utilisateurs de communiquer avec leurs contacts, grâce à un simple smartphone et une connexion Internet. Ces contacts, eux aussi, doivent télécharger l’application gratuite sur leur propre smartphone afin de pouvoir échanger.

Cette application mobile est disponible pour iPhone, Android, PC Windows, Windows Mobile et Mac. Après avoir téléchargé WhatsApp, l’application se synchronise avec la liste de contact de votre téléphone, tout en identifiant les personnes qui disposent elles aussi de l’application sur leurs smartphones.

Pour l’utiliser, vous n’aurez besoin ni de créer un nom d’utilisateur, ni de mot de passe. WhatsApp fonctionne simplement à partir de votre numéro de téléphone.

Pour le reste, vous avez la possibilité de mettre à jour votre statut, en indiquant, par exemple, à vos contacts si vous êtes « disponible », « occupé », ou même « à la salle de sport ».

Si vous recevez un message ou un fichier, une notification envoyée sur votre écran d’accueil vous le signale. Contrairement à d’autres applications de messagerie instantanée qui existent, avec WhatsApp, il est possible de communiquer entre un iPhone et un Android, et inversement.

Outre l’utilisation de WhatsApp sur smartphone, il est aussi possible de l’installer sur son ordinateur. Pour cela, vous pouvez :

utiliser votre navigateur habituel pour aller sur WhatsApp ;

télécharger l’application dédiée pour PC ou Mac, disponible sur Apple Store ou Microsoft Store.

Utiliser WhatsApp à l’aide d’un navigateur web est le moyen le plus simple d’avoir accès à son compte et de bénéficier des différentes fonctionnalités de cette messagerie instantanée. Tapez simplement « WhatsApp » dans la barre de recherche de votre navigateur.

Puis ouvrez votre application mobile WhatsApp. Rendez vous dans les paramètres, sur « WhatsApp Web/Desktp » et scannez avec votre smartphone le QR code qui s’affiche sur la page web. En quelques minutes seulement, vous pourrez utiliser WhatsApp sur votre ordinateur.

Les fonctionnalités de l’application sont les mêmes, qu’importe si vous utilisez WhatsApp sur un smartphone ou par le biais de votre ordinateur. Vous pourrez toujours :

lancer des nouveaux groupes avec les contacts présents sur votre téléphone ;

modifier votre profil ;

retrouver des conversations archivées ou voir des messages importants ;

échanger des photos ou des vidéos avec vos contacts ;

accéder aux différents paramètres, etc.

Même sur votre ordinateur, il sera possible d’activer les notifications. Tous les messages se synchronisent en temps réel entre l’ordinateur et le smartphone. Ainsi, il vous sera possible de retrouver toutes vos conversations d’un appareil à l’autre.

