Avec 29 modèles d’iPhone commercialisés depuis 2007, Apple compte désormais à sa production plus de 2 milliards de téléphones mobiles qui fonctionnent sous le système d’exploitation iOS.

Ming-Chi Kuo, analyste qui nous livre ses précisions souvent confirmées concernant les sorties de la firme à la pomme, nous confirme qu’Apple a l’intention de revenir à sa production habituelle avec l’iPhone 13 pour juillet 2021.

Détaillons les contours de la future nouvelle gamme d’iPhone qu’Apple devrait nous proposer cette année, si le calendrier ne se retrouve pas trop chamboulé par la crise sanitaire.

Tout savoir sur l’Iphone 13

iPhone 13 : quelles performances ?

A priori, l’écran devrait être des mêmes dimensions que pour l’iPhone 12, à savoir :

5,4 pouces pour l’iPhone 13 mini ;

6,1 pouces pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ;

et 6,7 pouces pour l’iPhone 13 Pro Max.

En revanche la fréquence de rafraîchissement devrait être supérieure, avec une fréquence de 120Hz, avec ProMotion.

Côté performances, il faudra encore attendre pour passer aux puces gravées au 3nm. Mais avec un nouveau Sytem-on-Chip (SoC), la puce Bionic A15 est plus puissante que celle du A14 Bionic (gravée en 5nm). Ses unités de calcul, gravées en 5nm+, sont également encore moins gourmandes et plus efficaces énergétiquement.

La connectivité de l’iPhone 13

La connectivité sera compatible 5G avec des modems Qualcomm. L’absence de la 5G millimétrique, au moins pour les modèles non Pro serait confirmée. En revanche la norme WiFi 6E, qui ajoute une troisième bande de fréquence, serait fonctionnelle sur l’iPhone 13 en France.

La mémoire de l’iPhone 13

La mémoire des iPhone 13 et 13 mini devrait être de 4Go de RAM, et de 6 Go pour les modèles Pro. Le stockage sur microSD ne sera toujours pas possible, et la mémoire interne devrait donc être de 64 à 512 Go selon le modèle choisi.

Les batteries dans les futurs iPhone 13

Concernant la batterie, celle-ci pourrait être plus performante que sur l’iPhone 12, si l’on en juge la taille de l’épaisseur des iPhones 13, plus importante. Les recharges filaires et sans fil, comme pour la génération actuelle, restent de mise.

Les appareils photos présents dans le futur iPhone

Au niveau de l’appareil photo, les lentilles 7P de l’iPhone 12 devraient continuer d’assurer une ouverture idéalement faible de f/1,6. La profondeur de champ, en revanche, devrait être optimisée avec le capteur LiDAR de Sony, qui serait présent sur toute la gamme. Même chose pour le capteur ultra grand-angle fourni par le stabilisateur optique d’image Sensor Shift : il serait produit pour toute la gamme d’iPhone 13. A noter que les versions Pro devraient cependant bénéficier de lentilles plus larges, avec une meilleure ouverture.

Enfin, le système d’exploitation iOs 15 devrait voir le jour. Nous attendons encore de savoir ce que nous réserve cette version iOs à ce jour…

En se basant sur les prix des modèles précédents, et en misant sur une baisse de coût de production, notamment de l’écran, les prix devraient rester stables autour de ceux de l’iPhone 12, à savoir :

autour de 900€ pour l’iPhone 13 standard ;

environ 800€ pour la version mini ;

et de 1 160€ pour l’iPhone 13 Pro à 1 260€ pour l’iPhone 13 Pro Max.

En espérant qu’Apple puisse retrouver son calendrier de production habituel, la date de sortie de ce nouveau modèle pourrait se faire dès septembre 2021.