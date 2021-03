L’iPhone 13 promet une véritable révolution dans le monde des smartphones au niveau du design et de l’autonomie.

Il viendra remplacer l’iPhone 12 dont les ventes n’ont pas véritablement décollé.

Tout savoir sur le nouvel iPhone 13

Ce petit bijou devrait sortir courant septembre 2021 et devrait être proposé autour de 900 euros, soit moins cher que son prédécesseur. En résumé :

Apple nous promet un design magnifique avec le retour du clapet coulissant

Un écran bord à bord wide screen incurvé avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz ajustable au lieu des 60 Hz actuellement

Un appareil photo avec 4 objectifs avec beaucoup plus de méga pixels et la technologie Lidar

Une révolution de la vidéo avec la possibilité de filmer en 8 K

Une meilleure autonomie de la batterie qui faisait cruellement défaut à l’iPhone 12

Un processeur A 15 beaucoup plus rapide

La possible disparition du port lightning et du notch (ou encoche en français)

Le nouvel iPhone 13 devrait être commercialisé mi-septembre 2021

Il y aurait 4 versions de l’iPhones 13

l’iPhone 13 mini à partir de 5,4 pouces

les iPhones 13 et iPhones 13 pro qui feront 6,1 pouces

l’iPhone 13 Pro max qui aura un écran de 6,7

Une plus grande autonomie de batterie

Apple promet de résoudre le plus gros problème de l’iPhone 12. A savoir un problème d’autonomie de batterie plutôt faible et une tendance à chauffer.

La marque à la pomme a décidé de remédier à cela en utilisant la technologie soft batterie pour son iPhone 13.

Ce nouveau genre de batterie et souple et il a été réalisé à partir de polymère à cristaux liquides. Ceci devrait permettre de gagner de la place à l’intérieur du châssis.

Et qui dit gain de place dit possibilité de mettre une batterie plus grosse, et par conséquence plus d’autonomie.

Autre point important, selon certaines sources, l’iPhone 13 pourrait disposer d’une dalle OLED optimisant la consommation d’énergie grâce à la technologie LTPO pour “low temperature polycristalline oxyde” qui est une nouvelle technologie d’écran.

Le but étant à nouveau de permettre des économies de batterie.

Plus d’espace de stockage pour l’iPhone 13

D’autres informateurs évoquent aussi le doublement de l’espace de stockage maximale intégré aux iPhones 12 Pro et Promax, soit 1 To de stockage interne !

Et il faudra bien cet espace de stockage puisque l’on parle de l’arrivée de la vidéo en 8k soit 45 images par seconde sur l’iPhone 13.

Filmer en 8k sera possible grâce à l’intégration d’une lentille spéciale anamorphique qui viendra s’ajouter aux trois objectifs déjà présents sur les derniers iPhones.

Un appareil photo survitaminé à 64 mégapixels et la possibilité de filmer en 8 K

Voici les caractéristiques techniques probables, précisons-le à nouveau. L’iPhone 13 devrait être doté de quatre caméras arrière :

Capteur grand-angle jusqu’à 64 mégapixels. Il serait équipé d’un zoom optique x1, mais aussi d’un zoom numérique x6

Capteur téléobjectif jusqu’à 40 mégapixels. Il serait pourvu d’un zoom optique 3x-5x et d’un zoom numérique 15x-20x

Capteur anamorphique qui irait jusqu’à 64 mégapixels, il serait exclusivement réservé pour les vidéos (2:1:1)

Un capteur ultra grand-angle qui irait jusqu’à 40 mégapixels (avec un zoom optique inversé)

Autre nouveauté sur l’iPhone 13: le LiDAR

Le fameux Scanner LiDAR 4.0 (pour Light Detection And Ranging) apparu pour la première fois sur l’iPad pro 2020 devrait équipé l’iPhone 13. Cette technologie sert normalement à calculer précisément la distance entre le scanner et des obstacles.

L’utilisation d’un tel capteur sera essentiellement dédié à la réalité augmentée ou les jeux vidéos tels que Hot Lava sur Apple Arcade.

La disparition du port lightning?

Il se pourrait qu’au moins un des modèles de l’iPhone 13 ou tous soient dépourvu de port Lightning et serait remplacé par le retour du magsafe, technologie de charge sans fil qui fait appel à des aimants pour brancher des appareils et les alimenter.

Au sujet du « Notch » et « Face ID »

Selon les leakers Fudge et Jon Prosser, on parle de la réduction du notch, c’est-à-dire la réduction de l’encoche sur le haut de l’écran où se situent généralement la caméra avant et/ou des capteurs de reconnaissance faciale.

Quoi qu’il en soit, nous sommes dans la spéculation, et il faudra attendre au moins jusqu’à septembre 2021 pour avoir dans les mains ce fameux iPhone 13