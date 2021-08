C’est désormais officiel et tout le monde sera vraiment d’accord pour le voir : il se trouve que l’on ne cesse de parler en ce moment même d’un nouveau vêtement pour les femmes qui va faire du bruit dans les semaines et les mois à venir. Pourtant, cela faisait maintenant de longs mois que personne n’avait pu entendre parler de nouveautés dans le monde de la mode actuelle en France et dans le monde. Mais désormais, si on peut voir que la crise sanitaire liée au coronavirus a pu bloquer certaines grandes marques en France, cela n’a pas empêché les personnes les plus créatives de réinventer un vêtement qui va devenir assez mythiques dans les prochaines semaines et les prochains mois, c’est le moins que l’on puisse dire.

On se souvient déjà il y a tout juste quelques années maintenant d’autres grandes arrivées dans le monde du textile comme par exemple le baggy dans les années 90 qui a été très populaire pendant une période assez courte et qui est revenue en force par la suite lors du fameux revival des années 90 que l’on a pu voir. On a également pu remarquer que les plus grands fans de survêtements dans le monde ont pu arrêter d’en porter pendant très longtemps, afin de pouvoir le faire revenir en force comme il se doit il y a tout juste quelques mois maintenant. Et c’est un peu ce qu’il se passe avec le fameux skort, comme vous allez pouvoir d’ores et déjà le constater, c’est le moins que l’on puisse dire…

Le skort, histoire d’un vêtement pas comme les autres…

Si vous êtes né il y a déjà plus d’une trentaine d’années, vous avez forcément d’ores et déjà pu entendre parler du sport ! En effet, en réalité, ce n’est pas du tout un nouveau vêtement et vous allez pouvoir le voir une nouvelle fois dans les plus grands magasins et dans des collections d’ores et déjà devenues mythiques, c’est le moins que l’on puisse dire. Pour être très clair, le sport est tout simplement une contraction entre les mots shirt et short, autant dire que tout le monde l’aura compris !

Néanmoins, cela peut être compliqué de savoir ce que c’est, mais quand on y réfléchit un peu en particulier on verra que c’est en réalité plutôt simple ! Dans la réalité, il s’agit tout simplement d’un mélange assez habile qui permet de combiner les avantages de l’un et de l’autre, pour pouvoir donner un résultat complètement dingue et pratique à porter. En effet, ce vêtement convient aussi bien pour les cours à l’école que pour le monde sportif, c’est le moins que l’on puisse dire.

Où trouver les meilleurs looks de shorts en 2021 ?

Si vous vous demandez encore une fois où vous allez pouvoir vous inspirer pour pouvoir trouver des shorts cette année, et bien ne cherchez pas plus loin, car on vous raconte tout ici ! En effet, il se trouve que la mode du short est revenue directement sur les réseaux sociaux, et par conséquent cela en fait une occasion en or pour pouvoir trouver de l’inspiration.

Avec la rentrée qui approche, vous allez pouvoir en profiter pour enfin être à la page et surtout ne pas ressortir vos vieux vêtements : il est temps ou jamais de faire de belles emplettes !