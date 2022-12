La cigarette électronique a su depuis de nombreuses années maintenant se faire un chemin, que ce soit chez votre buraliste préféré, ou encore en boutique spécialisée. Considérées par certains professionnels de santé comme une alternative au sevrage du tabac, elles permettent à quiconque le souhaite de réduire sa consommation de tabac, en adaptant le taux de nicotine contenu dans les liquides, jusqu’à arriver à zéro. Mais est-il possible pour autant de se fournir auprès d’un grossiste ? C’est la question à laquelle nous allons répondre aujourd’hui !

Grossiste e cigarette vente au particulier : est-ce réellement possible ?

Avant de commencer à faire le tour de la question, rappelons toutefois quelques détails concernant cette désormais célèbre cigarette électronique. La toute première e-cigarette est apparue non pas dans les années 2000, mais bel et bien en 1963, et elle a été créée par l’Américain Herbert A. Gilbert ! Un brevet a été déposé deux ans plus tard, le concept était de pouvoir l’utiliser pour se substituer à la cigarette classique… Mais il faudra attendre de nombreuses années plus tard pour la voir pour la première fois sur le marché, à partir de 2014. Et c’est à ce moment-là que les ventes s’envolent et ont permis aux fumeurs de trouver le moyen de limiter, voire de stopper, leur consommation de tabac !

Et pour les aficionados de ce type de cigarette, il est tout à fait possible de se fournir chez un grossiste aujourd’hui, sans passer par une boutique spécialisée dans la vape. De nombreux sites existent aujourd’hui, et vous proposent de composer des lots à partir de 29,90€. À vous de choisir un nouveau boîtier, des clearomiseurs, et de nouveaux goûts prêts à l’emploi ou à faire vous-même ! Mais si ces cigarettes de nouvelle génération offrent l’alternative au tabac, elle peut aussi présenter certains risques si les conditions d’utilisation ne sont pas respectées…

Quels sont les risques à utiliser une e-cigarette ?

Tout d’abord, son utilisation est formellement interdite aux mineurs ! Ces dernières sont à remplir avec des liquides contenant parfois de la nicotine (jusqu’à 20 mg/l pour les fumeurs plus « aguerris »), et entraînent donc une dépendance, comme aux produits utilisés pour la fabrication de ces liquides.

Ensuite, les batteries sont rechargeables, mais une mauvaise utilisation de votre e-cigarette peut entraîner des dysfonctionnements irréversibles, et donc provoquer une simple panne ou alors une explosion de cette dernière…

Et enfin, c’est le nombre de bouffées que l’on peut tirer en vapotant. Si chacune ne présente pas l’un des 70 composants d’une fumée de cigarette traditionnelle, un réservoir de 5 ml peut délivrer jusqu’à 500 bouffées maximum, ce qui représente un paquet et demi de cigarettes traditionnelles… Et lorsqu’on peut l’absorber en une fois, c’est important de bien respecter les précautions d’usages de ces dernières.

Quoi qu’il en soit, le marché de ces e-cigarettes est aujourd’hui de plus en plus accessible à quiconque souhaite une alternative au tabac, pour un résultat durable, à condition de ne pas craquer de nouveau !