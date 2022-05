Lidl frappe très très fort en sortant sa gamme de fournitures scolaires à prix discount !

La rentrée des classes approche à grands pas ! Pour petits et grands, cette date clé de l’année représente toujours une grande étape, et avec elle vient souvent l’envie de changement, que ce soit un nouveau sport, de nouveaux vêtements ou encore de nouvelles fournitures.

Heureusement, Lidl vous accompagne dans cette étape grâce à leurs fournitures à petits prix !

Lidl propose sa sélection de fournitures pour la rentrée

Il faut avouer que l’étape de l’achat des fournitures scolaires est une étape souvent redoutée par de nombreux parents. En effet, cette tâche peut rapidement devenir cauchemardesque : on se perd dans l’immense nombre de références proposé, on veut aussi faire attention à son budget qui peut vite s’envoler, et il est parfois difficile de faire plaisir à ses enfants tout en faisant attention à ne pas s’en sortir avec un caddie à un prix ahurissant ! Sans oublier les listes scolaires qui semblent s’allonger chaque année.

Ce casse-tête se répète donc ainsi chaque année, divisant la population en deux clans : ceux qui achètent leurs fournitures dès la fin d’année scolaire, en début d’été, pour que l’étape soit au plus vite derrière eux, et ceux qui s’y mettent fin août, plus ou moins à la dernière minute, après avoir repoussé cette tâche pendant toutes les vacances.

Mais cette année, Lidl vous simplifiera la tâche. En effet, dès ce jeudi 12 août, vous pourrez retrouver toutes vos fournitures scolaires préférées, à prix discount ! De quoi plaire autant aux parents qu’aux enfants.

De nombreuses fournitures scolaires à prix discount

Dès ce jeudi, Lidl fait le plein de fournitures, de quoi vous constituer le package parfait répondant à la liste scolaire de vos enfants.

Stylo, trousse, ciseaux, colle, cahier, règle, vous pourrez tout trouver dans votre magasin discount favori. D’autres produits moins classiques sont également proposés comme les ardoises Velleda, un agenda et même une calculatrice colorée à moins de 5€ ! Il y a fort à parier qu’avec ce type de matériel, votre enfant apprendra les maths plus facilement et rapidement.

Pour les plus chanceux, des gommes aux formes rigolotes et même un taille crayon électrique sont proposés, de quoi frimer en classe avec ces petits objets originaux. Et pour les plus grands, un casque audio est également proposé !

Vous pouvez donc faire le plein dans vos caddies sans vous ruiner ! De quoi contenter parents et enfants, qui seront également ravis de débuter la rentrée avec de nouvelles fournitures à montrer à leurs petits copains en salle de classe.

Lidl, le magasin discount préféré des Français

Avec cette gamme de fourniture scolaire qui sort pile à temps pour la rentrée, nul doute que Lidl va encore faire un carton !

Ce supermarché est en effet un des préférés des Français, non pas pour la nourriture, mais pour toutes ses gammes annexes, pas chères et toujours dans la tendance. La gamme de bricolage notamment, connait un franc succès depuis le départ. Nombreux sont les Français à se ruer dans les rayons de ce magasin après avoir feuilleté le catalogue pour trouver des objets sympas à petits prix.

Nous nous souvenons tous par exemple du buzz de la marque quand ils ont sortis leur robot de cuisine « Monsieur Cuisine Connect ». Ce robot multifonctions, imitant le fonctionnement du célèbre Thermomix, s’est vendu comme des petits pains. Il faut dire que son prix, plus attractif avait beaucoup joué. De nombreux clients avaient vu là l’opportunité d’avoir une copie du Thermomix, mais 600€ moins cher tout de même !

En faisant faire ce genre d’économies à sa clientèle, Lidl s’assure de la fidéliser et se place maintenant car LA marque discount préférée des Français.

Où trouver les fournitures scolaires qui vous manquent ?

Il se peut que vous n’ayez pas tout ce dont vous avez besoin après avoir profité des produits proposés par un distributeur. Pas de panique pour autant, d’autres magasins et grandes enseignes comme Cultura proposent également une offre complète de fournitures scolaires qui viendra parfaitement compléter les éléments que vous avez déjà en votre possession.

Chez Cultura, qu’ils s’agissent de cahier au format un peu particulier, ou des stylos et des crayons de couleurs peu conventionnelles, vous pourrez retrouver n’importe quel type de fournitures. Vous trouverez également les accessoires du moment, les ustensiles tendance et à petit prix qui raviront vos enfants.

Quel que soit l’âge de vos enfants ou le type de cursus que vous étudiez, vous dénichez des fournitures adaptées à vos méthodes de travail. Des feuilles cartonnées pour les plus dessinateurs, comme des feuilles quadrillées pour les plus matheux. Vous choisirez parmi une gamme de produits labellisés qui prend soin de la composition de ces produits et de l’impact de leur exploitation sur l’environnement.

Vous pourrez par ailleurs opter pour des accessoires fantaisistes, ou pour un style sobre et sérieux en fonction de votre profil et de votre personnalité. Il est possible de personnaliser tous vos rangements, vos classeurs, grâce aux multitudes de références disponibles sur ce genre de produits. C’est le moment de créer un espace de travail à votre image. Un lieu pratique et fonctionnel dans lequel vous vous sentez à votre aise.

Enfin, vous profiterez potentiellement des nombreuses promotions proposées par les grandes enseignes au moment de la rentrée scolaire. Vous ferez des économies et le plein de fournitures pour les prochaines échéances scolaires. Vous pouvez commander en ligne et vous faire livrer chez vous ou dans un point relais. Il est aussi tout à fait possible de vous rendre sur place pour faire vos courses.