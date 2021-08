La rentrée est sur le point d’arriver et avec elle son lot de mauvaises nouvelles, mais heureusement il se trouve que nous avons pu trouver en exclusivité ces informations qui vont vous permettre de nettoyer simplement votre four sans forcément avoir besoin de vous procurer des produits chimiques qui peuvent parfois être assez catastrophiques pour votre maison. De plus, si vous avez chez vous des bébés ou bien encore de jeunes enfants, cela peut parfois provoquer des situations complètement dingues, c’est le moins que l’on puisse dire.

On se souvient notamment de certains français qui ont d’ores et déjà pu témoigner sur des situations très compliquées ou des enfants sont tombés malheureusement sur des produits dangereux pour la santé. Dans les pires des cas de figures, les situations deviennent alors vraiment catastrophiques et peuvent se terminer à l’hôpital.

C’est pour cette raison que nous vous conseillons aujourd’hui de suivre les différents conseils qui suivent : vous allez pouvoir clairement constater en effet que la plupart du temps, ils ne sont pas très difficiles à appliquer, même si vous n’avez pas souvent l’habitude de faire le ménage chez vous. Grâce à ces quelques conseils, vous allez donc gagner du temps et surtout de l’argent, car bien souvent les produits d’entretien qui sont spécialisés pour les fours sont assez onéreux…

Les meilleurs conseils pour nettoyer votre four

Si comme de plus en plus de français vous avez donc pu clairement décidé de faire des économies en cette toute nouvelle saison, alors voici les conseils que vous devriez vraiment suivre en priorité…

Utiliser de l’eau savonneuse pour laver les grilles du four

Tout d’abord, pour commencer à nettoyer un four, il est primordial de bien nettoyer les grilles de ce dernier. En effet, pour cela, cela peut parfois prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vous avez comme dimensions, mais globalement la méthode est toujours la même ! Pas besoin de les placer dans le lave-vaisselle, utilisez plutôt de l’eau bien sablonneuse avec du liquide vaisselle, ou même une brosse en nylon pour enlever les dernières saletés.

Enlever la graisse avec le bicarbonate de soude

Utilisé pour pouvoir nettoyer bon nombre d’accessoires à la maison, il se trouve que le bicarbonate de soude va également vous permettre de retirer toute la graisse de votre four en un rien de temps ! Pour pouvoir en bénéficier, vous devrez verser 5 à 6 cuillères dans un petit récipient et ajouter 2 cuillères d’eau. Par la suite, appliquer la pâte sur le four et notamment sur les parois en laissant agir pendant quelques heures. Ensuite, nous ne pourrions que vous recommander de bien nettoyer et de frotter avec une éponge.

Appliquer du vinaigre blanc sur la porte du four

Pour pouvoir nettoyer votre porte de four, nous ne pourrions que vous recommander enfin de placer du vinaigre blanc avec également du bicarbonate de soude. En fonction de la surface à nettoyer, la quantité peut être différente, mais généralement avec la recette qui suit vous pourrez être sûr de ne pas avoir de problème.

Nous vous recommandons donc d’utiliser par conséquent 125 ml de bicarbonate de soude et 45 ml de vinaigre blanc. Une fois que vous aurez réalisé ce mélange, vous obtiendrez un nouveau mélange et vous devrez alors en profiter pour pouvoir nettoyer la porte de votre four avec un linge légèrement humide.