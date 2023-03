Les 5 erreurs à ne surtout pas faire dans votre jardin au printemps pour avoir un bel extérieur

En hiver on s’occupe beaucoup de son intérieur. Mais quand le printemps arrive, on a envie de remettre le nez dehors et de s’occuper de son extérieur. Bien que la tentation soit grande de faire une grand ménage de printemps dans son jardin, il est indispensable de suivre quelques règles à la lettre pour maintenir un jardin élégant et fertile. Nous avons choisi de nous attarder sur 5 erreurs à ne surtout pas faire dans votre jardin au printemps.

Erreur 1 : Repousser le désherbage

Il faut l’admettre, le désherbage au jardin c’est comme le ménage à la maison : personne ne veut s’y mettre mais quand c’est fait on en tire une certaine satisfaction !

Inutile d’attendre la fin du printemps pour désherber car cette étape est primordiale pour avoir par la suite un beau jardin. Un jardin bien désherber est un jardin qui sera plus fertile car les nutriments contenus dans le sol ira directement vers vos fleurs, vos légumes ou autres et ne serviront plus à alimenter les mauvaises herbes.

Autre raison pour laquelle un désherbage précoce est conseillé : plus vous désherbez tôt, moins il y a de mauvaises herbes donc plus le travail est rapide. Enfin, n’oubliez pas qu’au printemps, même si les beaux jours commencent à arriver, il est encore courant d’avoir de belles averses de pluie qui rendent la terre plus meuble et donc le désherbage plus facile.

Erreur 2 : Négligez l’enrichissement de votre potager

Nombreux sont celles et ceux qui se lancent dans leur potager tête baissée en mettant en place leurs plants sans avoir correctement préparer la terre en amont. Pourtant, cette étape n’est pas à négliger.

En effet, il ne suffit pas de retourner la terre pour démarrer ses semis ou installer ses plants. Il faut dans un premier temps enrichir la terre. Pour cela, rien de mieux que votre compost. Pour ceux qui n’en ont pas, vous pouvez acheter un mélange fumier et terreau dans le commerce.

Le plus simple est de répartir le compost ou le mélange du commerce à la surface de votre potager et de le mélanger à votre terre à l’aide d’une grelinette (outil magique pour les jardiniers car il permet de retourner la terre sans effort et en préservant votre dos).

Une fois votre potager enrichi, il n’y a pas d’urgence à planter dans la foulée.

Erreur 3 : Planter vos légumes trop tôt

On se dit souvent à tort que plus les légumes sont plantés tôt et plus la récolte sera précoce. Ceci est un mythe ! Si vous plantez vos légumes en début de printemps, vous risquez de voir vos jeunes pousses geler puis mourir dans les semaines qui suivent.

Vous avez sans doute déjà entendu parler des Saints de Glace. Cette année ils auront lieu du jeudi 11 mai au samedi 13 mai.

Durant ces 3 jours, il est fréquent de revoir les températures matinales et nocturnes passées sous les 0 degrés. C’est pourquoi toute plantation extérieure non couverte est fortement risquée.

Vous pouvez donc démarrer des semis sous serres avant les Saints de Glace mais pour planter en pleine terre vous devrez attendre le dimanche 14 mai. Cela vous évitera de voir vos jeunes plants défaillir et devoir tout recommencer.

Erreur 4 : Retirer les voiles d’hivernage en début de printemps

Un rayon de soleil après de longs mois d’hiver et l’on se dit qu’il est temps aussi pour nos plantes de revoir la lumière. On décide donc souvent de retirer les voiles d’hivernages de nos arbustes mi-mars après quelques jours de beau temps.

C’est une erreur fatale à nombre de végétaux. Ces derniers « prennent » le soleil à travers leur voile d’hivernage et profitent également de la pluie lorsqu’il y en a car le voile d’hivernage est fait pour ça.

Mais ce voile permet aux végétaux de ne pas être en contact direct avec la gel lorsque les températures chutent. Au printemps, on commence à avoir de belles journées mais les nuits peuvent parfois être fraiches et le risque de voir vos végétaux « griller » à cause du froid est encore présent.

Erreur 5 : Tailler vos haies de manière précoce

Avec les beaux jours et les températures qui commencent à monter, vous allez voir votre haie refleurir et pousser de manière plus ou moins harmonieuse.

Le premier réflexe que l’on a est donc de vouloir tailler sa haie pour lui donner la forme adéquate. Sachez cependant qu’en France, il est formellement interdit de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.

Cette règle est faite pour protéger la biodiversité car les oiseaux font leurs nids dans les haies durant cette période et une taille perturberait leur nidification. Vous devez donc anticiper vos tailles de haies en le faisant en automne par exemple (à cette saison, vos haies se pousseront plus donc vous pourrez leur donner la forme que vous voulez pour la saison prochaine).

En somme, une règle essentielle est à prendre en compte au jardin : ne pas confondre vitesse et précipitation. Si vous avez compris cela, alors vous pourrez vous vanter d’avoir un jardin joli et bien entretenu.