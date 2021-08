À l’heure où les femmes sont de plus en plus nombreuses à avoir envie de porter des jupes en jean, ou encore des jeans, il se trouve que les tendances sont parfois assez difficiles à suivre et on ne compte plus le nombre de fois où certaines d’entre elles ont pu même demander des conseils sur les réseaux sociaux pour pouvoir savoir quelles étaient les meilleures associations à réaliser. Il faut bien avouer que les jupes en jean sont de plus en plus courantes et cela peut très bien se comprendre : on adore les porter et voir ce beau mélange de couleurs et de matières notamment pendant l’été, mais pas seulement !

En effet, il faut clairement dire haut et fort que l’avantage principal des jupes en jean est surtout que l’on va pouvoir en profiter pendant tout le reste de l’année dès qu’il fait un peu plus beau que d’habitude, alors c’est le moment ou jamais pour vous d’en profiter, avant que l’hiver ne revienne pour pouvoir tout gâcher ! Bien que l’été n’ait pas été au rendez-vous sur toute la France pendant les mois de juillet et le mois d’août, il se pourrait bien que les mois de septembre et d’octobre vous apportent un peu plus de soleil et vous pourrez donc peut être continuer à porter une petite jupe en jean.

Toutefois, il est parfois assez compliqué de savoir quoi mettre aux pieds, car on peut dire haut et fort que dans certains cas les tongs ou les chaussures ouvertes ne sont pas forcément de très bons choix…

Plusieurs types de chaussures pour aller avec votre jupe en jean

Vous avez de la chance, car s’il y a bien un type de chaussures qui peut aller avec les jupes en jean, ce sont bien les chaussures à talons, mais plus seulement ! En effet, vous pourrez également compter sur des chaussures plates, et même des baskets ! Avec ce guide, autant dire que vous ne serez pas au bout de vos surprises…

Des sneakers avec une jupe en jean

Si vous ne jurez que par les baskets, alors nous ne pourrions que vous recommander d’utiliser des baskets en toile pour ne pas avoir trop chaud en été, mais sinon vous pourriez très bien opter pour des baskets qui sont un peu plus montantes, comme par exemple les fameuses Converse All Stars qui sont mythiques.

Des talons pour porter votre jupe en jean

Si vous ne voulez pas faire de faux pas, alors il est primordial de choisir des escarpins ouverts avec votre jupe en jean, à moins que vous n’ayez envie plutôt de porter des sandales avec des lanières ou bien des escarpins qui sont également assez efficaces en été notamment, quand il peut parfois faire très chaud et que l’on a besoin de faire respirer ses pieds…

Des chaussures plates avec votre jupe

Enfin, si vous avez envie de porter plutôt des chaussures plates avec votre jupe en jean, et bien vous devriez savoir que c’est tout à fait possible, mais uniquement sous certaines conditions qu’il faudra respecter impérativement. Pour être sûre et certaine de ne pas faire de faux pas, nous vous recommandons les fameuses « dad sandals » que l’on a pu voir partout cet été à proximité des plus grandes plages de France : un must-have dans une garde robe !