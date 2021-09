Emmy Awards 2021 : Anya Taylor-Joy, Catherine Zeta-Jones en plus belles robes colorées de la cérémonie

Après une édition virtuelle tenue l’année dernière à cause de la pandémie du Covid-19, les Emmy Awards sont de retour. La cérémonie s’est tenue ce dimanche 19 septembre et plusieurs célébrités du petit écran étaient présentes. Anya Taylor-Joy et Catherine Zeta-Jones ont marqué les esprits avec leur robe. Au vu de la couleur de leur tenue, on aurait cru que le thème de la soirée était : robe chic et colorée. L’ambiance sur le tapis rouge était remplie de class, de beauté et surtout de beaucoup de couleurs.

Anya Taylor-Joy et Catherie Zeta-Jones, un glamour remarquable

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

La cérémonie de remise des prix des Emmy Awards 2021 s’est tenue dans la nuit du 19 au 20 septembre à Los Angeles. Une soirée au cours de laquelle, plusieurs professionnels du cinéma ont reçu des trophées pour féliciter le travail qu’ils abattent au quotidien. Mais avant la remise des prix, on a assisté à un tapis rouge riche en couleurs. Anya Taylor-Joy et Catherie Zeta-Jones ont fait sensation avec leur jolie robe.

Anya Taylor-Joy a foulé le sol des Emmy Awards cette année avec une magnifique robe jaune pâle signée Dior. La robe de la jeune femme âgée de 25 ans était accompagnée d’une grande cape de couleur jaune vif qui faisait ressortir la beauté de sa robe sur le tapis rouge. Avec le dos nu, la jeune actrice était tout simplement sublime dans cette tenue. Au tour du cou, elle avait une longue chaîne accompagnée de belles boucles d’oreilles. Elle avait des bagues aux doigts et un bracelet en diamants au poignet. Des bijoux signés Tiffany & Co. Sa coiffure faite par Gregory Russell et son maquillage réalisé par Georgie Eisdell ont rendu son visage particulièrement rayonnant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Catherine Zeta-jones quant à elle, est venue au bras de son mari Michael Douglas qui était nominé dans la catégorie « meilleur acteur dans une série humoristique » pour son rôle dans « La Méthode Kominsky« . La femme de 51 ans était vêtue d’une jolie longue robe rouge avec une fente sur le côté. Une jolie robe bustier signée Cristina Ottaviano. Sa tenue trainait par terre et lui donnait des allures de princesse. Ses escarpins de couleur identique à sa robe ont agrémenté tout son habillement, faisant d’elle, l’une des femmes les plus élégantes de la soirée. Malgré que son mari n’ait pas remporté le titre dans sa catégorie, elle est tout de même restée fière de lui.

Quelques vainqueurs des Emmy Awards 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anya Taylor-Joy News (@anyajoynews)

La 73e édition des Emmy Awards a reçu dix fois moins d’invités que d’habitude. Le grand vainqueur de cette année c’est la série The Crown qui a raflé 7 trophées. La série comique Ted Lasso d’Apple TV+ a aussi remporté plusieurs prix. Le comédien Jason Sudeikis a d’ailleurs gagné le prix du Meilleure acteur dans une comédie devant Michael Douglas et trois autres acteurs. La comédienne Kate Winslet a gagné le trophée de la Meilleure actrice dans une mini-série devant Anya Taylor-Joy. Lucia Aniello est rentré avec le trophée du Meilleur réalisateur dans une comédie. La soirée était belle et riche en émotions.