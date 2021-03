Tout le monde se jette sur cette robe Zara qui coûte un peu moins de vingt euros.

Alors que les soldes sont finies depuis bien longtemps, la marque incontournable de la fast-fashion Zara a attiré tout le monde avec cette robe inédite.

Un peu comme les bottes de pluie de la même marque qui s’arrachaient il y a quelques temps.

Une robe à moins de 20 euros fait un carton

La robe que tout le monde s’arrache

Il ne s’agit pas d’une petite robe noir monochrome ou d’un autre basique de la sorte. A moins de vingt euros, Zara propose une robe fleurie en liberty qui va devenir le must-have de cet automne.

La Preppy est une petite robe champêtre au motif fleuri et aux manches mi longue.

Plutôt courte et très mignonne, la robe est formée sur une coupe droite avec au bout un petit volant qui allège la robe. Avec son prix vraiment bas, cette pièce est un incontournable de la saison.

Elle est à la fois simple, légère et chic, pouvant se marier avec tous les styles, en bottines à plateformes ou derbies. La robe aux tons pastels revient en force cette saison. Les couleurs vives et criardes ne sont plus tendance cette année. Place à la douceur et à la légèreté.

Quelles sont les racines du style Preppy?

Ce look est totalement issue de la mode américaine du XXième siècle. L’influence Preppy a engendré directement le look casual chic qu’on connaît actuellement.

Le look Preppy tire ses racines des années 1940. Il remonte à la création des vêtements de sport américains de cette décennie. C’est donc un style typiquement issu de la culture américaine.

Qu’est devenu le Preppy de nos jours?

Le look Preppy est devenu le casual chic. Il peut se définir comme étant simple, libre mais ajoute une touche assez chic. Il est vraiment à la lisière du chic et du chill, à la fois décontracté tout en étant classe.

C’est un style plutôt classique mais loin d’être sobre. En effet il permet davantage de couleurs et d’imprimés que les vêtement basiques chics. Il permet donc bien plus d’extravagances.