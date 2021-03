Chaque nouvelle année ainsi que chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveauté concernant la mode vestimentaire. Pour vous aider à être stylé ce printemps voici les couleurs à la mode au printemps.

Les couleurs tendances des habits à la mode au printemps 2021

Haut les couleurs !

Tout d’abord le rose, dans toutes ces nuances sera la couleur incontournable de ce printemps été 2021. Un petit croc top rose bonbon pourra facilement être assorti à un bermuda en jeans bleu ou noir.

Ou si vous recherchez un look plus sobre, optez pour un rose poudré.

Le pastel dans tous ces états ce printemps !

En règle générale, vous retrouverez aussi beaucoup de couleurs pastel : lilas, bleu ciel, vert d’eau ou encore jaune pâle.

Ces couleurs douces et fraîches égayeront votre garde robe. Pour aller au bureau, soyez classe en choisissant de porter une blouse aux manches bouffantes sur un pantalon taille haute, évasé en bas.

Ou si vous aimez, vous pourrez composer des tenues assortis unies, comme un total look bleu ciel tailleur pantalon par exemple.

Optez ce printemps pour les imprimés animaliers

Vous avez déjà pu remarquer que les imprimés léopard, zèbre, panthère, vache… étaient apparu sur les podiums. Et bien, faites le plein dans votre dressing, ils feront fureur ce printemps. Aussi bien au boulot qu’en soirée, ces imprimés donneront un côté peps à vos tenues.

Porté par petites touches pour rester discrètes, vous miserez sur de petits accessoires : un foulard, un sac ou carrément pour les plus extraverties, en total look ! Peut importe qui vous êtes, vous trouverez votre style pour être au top de la mode cette saison !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🧿Giuseppe Marchione🧿 (@giuseppe_marchione_photography)

Le blanc est toujours à la mode

Le blanc est toujours tendances cette saison. Sobre et épuré il se porte avec tout, mais si vous voulez être tendance, la robe blanche ajourée et la pièce incontournable à posséder dans son dressing. Elle se portera longue et plutôt près du corps.