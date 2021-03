Véritable baromètre des émotions de notre société, la mode évolue et se réinvente chaque nouvelle saison aussi pour les accessoires vestimentaires. Elle ne se détache pour autant jamais de son mot d’ordre en sublimant le corps et en marquant les esprits.

Si le printemps-été 2021 annonce des collections aux lignes épurées et minimalistes, c’est pour mieux jouer la carte des accessoires plus que visibles.

Voici les accessoires vestimentaires à avoir absolument en 2021

Optez pour un bijou taille XXL en 2021

Difficile de faire plus ostentatoire et plus féminin que le bijou taille XXL. Cette année, plus que jamais, il ne demande qu’à donner relief et glamour aux tenues volontairement sobres et conçues dans des matières nobles, pour un visuel sans tapage.

Non contentes de leurs proportions surdimensionnées, les boucles d’oreilles sont travaillées et s’affichent comme des « bijoux sculptures » fantasques qui viennent encadrer le visage pour l’envelopper d’une belle lumière. 2021 met à l’honneur la boucle d’oreille solo, dont l’effet asymétrique apporte une singulière touche d’originalité et d’espièglerie.

La manchette revient en force en 2021 et s’impose comme une inconditionnelle vedette ornementale. Elle incarne le mélange parfait d’une esthétique ethnique et d’un glamour assumé, pour sophistiquer la silhouette sans l’alourdir.

Intemporel et pourtant différent chaque année, le collier se fait graphique et volumineux et fait la part belle aux chaînes dorées, argentées ou en plastique acidulé.

La tendance des grosses ceintures en 2021

Si la tendance est résolument aux tissus souples et aux coupes amples qui confèrent à l’allure un côté très sportswear, la ceinture se montre large pour accentuer les courbes féminines avec grâce.

Comparable aux corsets d’autrefois, elle n’a pas son pareil pour dessiner le galbe des hanches et modeler le textile de lignes sensuelles. Ronde ou carrée, la boucle de ceinture accroche le regard et donne du caractère aux looks les plus sages.

La maxiceinture s’assume en tant que révélatrice de style et de confort, en arborant tour à tour un velours ou un nubuck au toucher soyeux ou un cuir caramel qui fond de gourmandise sur une toile de jean.

Le sac à main oversize toujours à la mode en 2021

Qui oserait imaginer la silhouette féminine sans sac à main ? Plus le temps passe et plus le sac à main s’affiche comme un accessoire essentiel. Cette année n’échappera pas à la règle et ira au-delà, avec un sac oversize à porter de préférence à la main.

Il se décline sous toutes les coutures et selon une palette riche en couleurs fruitées « anti-grisaille ».

Si le cuir reste de rigueur pour les inconditionnelles d’un design pur et authentique, toutes les matières rivalisent de beauté, le lin naturel comme le propylène tissé.