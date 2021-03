Etam se veut une marque engagée pour soutenir les femmes avec son t-shirt « Femme Culottée » qui sont de plus en plus nombreuses à subir des violences aussi bien conjugales, sexistes ou sexuelles.

Pour ce faire, la marque commercialise un T-Shirt qui va sans aucun doute connaître un succès phénoménal auprès de la gente féminine.

Le T-Shirt de la marque Etam « Femme culottée » pour soutenir les femmes

En effet, Etam propose un T-Shirt blanc où l’inscription « Femme Culotée » veut tout dire ! Simple à porter en toutes occasions, ce T-Shirt deviendra sans conteste un basique de la garde-robe féminine. De plus, il est intergénérationnel ce qui signifie que l’on pourra l’offrir aussi bien à sa fille, à sa mère et pourquoi pas à sa grand-mère car les violences faites aux femmes concernent tout le monde et, malheureusement, toutes les générations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Etam (@etam)

Tous les bénéfices de la vente du T-Shirt « Femme culottée » reversés

Par ailleurs, 100% des bénéfices liés à la vente de ce T-Shirt seront reversés à l’association Solidarité Femmes. Cette association a pour objectif premier de venir en aide aux femmes victimes de violences en leur permettant, par exemple, d’accéder rapidement à un logement pour les protéger de leur conjoint ou d’avoir une écoute et un soutien psychologique.

Bénéfices reversés par Etam à Solidarité Femmes

Solidarité Femmes existe depuis plus de 40 ans et, avec les périodes de confinement, les femmes sont de plus en plus nombreuses à être victimes de violences conjugales. La marque Etam a donc fait le choix de soutenir ces actions de protection de la femme en proposant un T-Shirt qui permet aussi bien de s’accorder avec la mode tout en mettant en avant un message fort et engagé