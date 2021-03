Vous rêvez d’une nuisette à la fois sexy et confortable pour vos futures nuits d’été ? Etam lance une nouvelle nuisette toute en simplicité mais qui ne déroge pas au code de l’élégance.

La nuisette « DEBBIE » est la pièce nécessaire à avoir dans son armoire pour passer des nuits d’été au frais avec un vêtement léger tout en finesse.

La nuisette Etam DEBBIE pour vos soirée estivales

Avec ce bleu céladon et ses motifs fleuris, elle fera craquer toutes les femmes en proie au naturel d’un point de vue esthétique.

Un décolleté en dentelle sur cette nuisette Etam

Cette adorable nuisette se pare d’un élégant décolleté en dentelles venant habiller la poitrine sans crainte de se retrouver dénudée durant la nuit, et vous rendra irrésistible. Ses fines bretelles ajustables pour un confort optimal vous laissent le choix du confort personnel propre à chacune.

En l’essayant, vous vous laisserez surprendre par sa douceur et vivrez des soirées et des nuits agréables en mode cocooning. Chic et confortable, cette nuisette s’ajustera comme il faut aux contours de votre corps, tout en légèreté.

Une nuisette respectant l’écologie

En prime, si vous êtes de celles qui font attention à la fabrication de ses vêtements et à l’écologie, cette nuisette est faite pour vous. C’est plus de 50% de Viscose ECOVERO LENZING qui sont fabriqués grâce à la pulpe de bois que l’on peut trouver dans des forêts gérées durablement.

A combiner avec des dessous de couleur bleue ou blanche, pour un petit côté marin, laissez-vous transporter sur un petit nuage avec la nuisette « DEBBIE ».

Ses imprimés fleuris vous feront voyager, avec une impression de fraîcheur estivale. Un incontournable de votre garde-robe, pour avoir l’assurance de passer l’été en toute légèreté dans un déshabillé de qualité.

