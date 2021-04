Découvrez les chapeaux de l’été 2021 pour être au top des tendances dès le retour des beaux jours. Le chapeau est un accessoire indispensable pour la saison estivale.

En plus de vous protéger de la chaleur, il apportera une petite touche d’originalité et d’élégance à n’importe laquelle de vos tenues. C’est l’accessoire vestimentaire idéal pour mettre en valeur votre style et le rendre plus élaboré.

Alors pour savoir quel chapeau choisir pour être à la mode cette saison, découvrez ci-dessous tous les chapeaux de l’été 2021.

Quels sont les chapeaux de l’été 2021 au top de la tendance

Pour cette saison estivale 2021, différents modèles de chapeaux sont à la mode. Ainsi, peu importe votre style, vous trouverez forcément un chapeau qui vous plaira et correspondra à vos goûts.

Parmi les chapeaux de l’été 2021 les plus tendances, vous pourrez vous tourner vers un intemporel, le canotier. A la fois élégant et frais, ce chapeau de paille sera, encore cette saison 2021, un indispensable de votre garde-robe.

Si vous avez un style plus décontracté, vous serez ravie d’apprendre que le bob, chapeau phare des années 1990, revient dans les chapeaux de l’été 2021.

Dans le même style casual mais un peu plus sportswear, la casquette de baseball à l’américaine sera très à la mode cet été. Elle accompagnera à merveille vos tenues de jour.

Celles qui recherchent un look plus sophistiqué, pourront opter pour le béret pour un style féminin, ainsi que pour le chapeau traveller pour un côté chic.

Quelles sont les couleurs des chapeaux de l’été 2021 ?

En ce qui concerne les couleurs tendances cette saison estivale, le vert fera son grand retour. Peu importe la nuance de vert choisie, vous serez certaine d’être à la mode avec ce coloris rappelant la nature et la fraicheur.

Les autres teintes que l’on retrouvera sur tous les chapeaux de l’été 2021 sont les couleurs pastel. Que ce soit sur les vêtements ou les accessoires, le pastel est la tendance de l’été.

Les coloris plus chauds, comme l’ocre, le terra cotta ou encore l’orange seront également très à la mode cet été.

S’il est essentiel de choisir un modèle de chapeau tendance, il est également important de choisir un chapeau qui corresponde à sa forme de visage.

Ainsi, si vous avez le visage plutôt arrondi, parmi les chapeaux de l’été 2021, vous pouvez opter pour une forme traveller qui affinera votre visage.

De même, si vous avez un visage de forme rectangulaire ou carré, le traveller est le chapeau qui vous ira la mieux.

En revanche, si vous avez le visage rond ou carré, évitez le béret qui ne vous mettre pas du tout en valeur.

Si votre visage est de forme triangulaire, évitez les chapeaux trop imposants, comme le traveller ou la capeline, mais optez plutôt pour le canotier.

Si vous avez un visage ovale, vous avez beaucoup de chance puisque toutes les formes de chapeaux de l’été 2021 vous vont parfaitement, que ce soit le bob, le canotier ou encore la casquette de baseball, tous les modèles vous sont permis.