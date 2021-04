Découvrez toutes les robes longues de l’été 2021 pour être tendance avec l’arrivée des beaux jours. Depuis déjà plusieurs saisons maintenant, la robe longue est plébiscitée par les modeuses, si bien qu’elle commence même à faire de l’ombre à l’intemporelle petite robe noire. Alors pour être à la mode cet été, il faudra compter sur la robe longue.

Comme pour les couleurs des habits à la mode en 2021, chaque année les tendances des robes changent.

Rendez-vous ci-dessous pour découvrir les robes longues de l’été 2021 les plus tendances qu’il faudra absolument avoir dans son dressing.

Quelles seront les robes longues de l’été 2021 tendance ?

Petit à petit, saison après saison, la robe longue a réussi à s’imposer comme l’une des pièces indispensables dans notre garde-robe.

Cette dernière séduit par avant tout par le confort et la liberté de mouvement qu’elle offre.

En optant pour une robe longue, vous serez certaine de ne pas faire de faux pas cet été.

Quel modèle choisir ?

Pour être tendance avec les robes longues de l’été 2021, vous devrez choisir un modèle de robe maxi en ce qui concerne la longueur.

Évitez la coupe 7/8 ème qui ne sera plus très à la mode cet été. Pour êtes sûre de faire le bon choix, optez pour la robe la plus longue possible.

Si la longueur vous gêne, vous pourrez toujours porter des sandales à talon.

En ce qui concerne la coupe, une coupe en particulier se démarque parmi les robes longues de l’été 2021.

Ainsi, la robe portefeuille est la coupe à adopter pour être à la pointe de la mode durant toute la saison estivale. Cette dernière est facilement reconnaissable avec son cœur croisé. Son look vintage est pile dans la tendance des années 1970 qui revient en force cette année.

Vous pouvez également vous tourner vers une robe longue avec des manches ballon qui seront partout cet été, que ce soit sur les robes ou sur les chemisiers.

Quelle couleur pour les robes longues de l’été 2021 ?

A propos des imprimés des robes longues de l’été 2021, comme ces dernières années les fleurs seront de retour cette année encore.

En effet, vous retrouverez l’imprimé fleuri sur toutes les pièces du printemps et de l’été, de la robe longue à la jupe en passant par la combinaison.

Vous pourrez aussi opter pour le pois qui apportera un petit côté rétro à votre robe longue.

Avec quoi associer sa robe longue ?

Ce qui est pratique avec les robes longues de l’été 2021, c’est que vous pouvez les associer facilement avec les autres pièces de votre dressing. Peu importe votre style, vous pourrez trouver une robe longue qui y correspond.

Pour un style bohème, choisissez une robe à volants que vous pourrez porter avec une petite veste en jean et une paire de sandales.

Si vous recherchez un look de soirée, la robe longue est très élégante, il vous suffira d’y ajouter une paire d’escarpins.

Au contraire, si vous préférez un style plus décontracté, tournez-vous vers un modèle de robe longue en coton ou encore en denim.

Vous pourrez alors la porter avec votre paire de sneakers préférée pour un style casual que vous pourrez facilement adopter dans la vie de tous les jours.