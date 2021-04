Découvrez vite les maillots de bain de l’été 2021 pour être tendance même à la plage. Avec le retour du beau temps et des températures plus clémentes, c’est le moment idéal pour choisir le maillot de bain qui va vous accompagner cet été.

Que ce soit pour vos vacances à la plage, pour bronzer à la piscine ou tout simplement pour profiter du soleil sur votre terrasse, il est important de bien choisir son maillot de bain.

Découvrez les maillots de bain de l’été 2021 pour être à la mode

Comme chaque année, les tendances changent, et les maillots de bain ne font pas exception à la règle.

Pour être à la mode cet été, pas question de ressortir le même maillot saison après saison. Découvrez plutôt les maillots bain à la mode pour l’été 2021.

Quel modèle de maillot de bain privilégier ?

Pour être tendance toute la saison estivale, deux modèles de maillot de bain se distinguent.

Optez pour le bikini cet été

Tout d’abord, vous pouvez opter pour le bikini, un intemporel de notre garde-robe.

Pour le haut, la forme triangle et le bandeau seront très à la mode cette saison.

Pour le bas de votre bikini, vous pouvez choisir une culotte taille haute. Cette coupe, dans l’esprit des années 1980, apportera une petite touche vintage très tendance à votre bikini.

Que vous choisissiez une coupe échancrée ou une coupe shorty plus couvrante, vous ne pourrez pas passer à côté de la culotte taille haute pour être tendance cet été 2021.

De plus, elle vous permettra d’afficher un ventre plat grâce à son effet gainant.

Le maillot une pièce pour l’été

Vous avez également la possibilité de choisir le maillot une pièce pour être à la mode cette saison. En effet, ce dernier n’est plus seulement réservé aux plus âgées d’entre nous. Il apportera un côté élégant et sophistiqué à votre allure, même sur le sable.

Si vous recherchez un modèle original, qui sorte de l’ordinaire, le trikini est fait pour vous. Si vous trouvez cette coupe un petit peu trop osée, vous pourrez choisir un maillot asymétrique.

Les couleurs des maillots de bain de l’été 2021

Si la coupe du maillot de bain est importante, le choix des coloris et des imprimés l’est tout autant.

Cette année, les maillots de bain de l’été 2021 rassemblent toutes les tendances les plus prisées de la saison, comme pour les robes longues ou les chapeaux d’été à la mode.

Ainsi, ces derniers affichent des rayures, des imprimés fleuris, des pois ou encore du vichy et du tie and dye.

En ce qui concerne les coloris de l’été, vous aurez le choix entre des teintes pastel et des coloris plus vifs. Si vous recherchez un maillot de bain original, vous pourrez vous laissez tenter par un coloris pop, comme le rose fushia ou le vert néon.

Pour un maillot de bain plus sobre, le bleu pâle et le vieux rose sont aussi très tendances.

Pour affirmer davantage votre style, n’hésitez pas à vous tourner vers des maillots à volants, à lacets ou à froufrous.

Les matières gaufrées sont aussi très prisées des modeuses cette saison et se retrouvent dans les maillots de bain.