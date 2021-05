Découvrez vite le jean Zara qui convient à toutes les morphologies. Le jean est la pièce mode essentielle à avoir dans sa garde-robe.

Peu importe la saison, le jean s’adapte à toutes les températures. Pourtant, il peut parfois s’avérer compliqué de trouver un jean qui nous convient parfaitement.

Que ce soit en termes de forme, de longueur ou de modèle, ce n’est pas facile de trouver le vêtement qui mette en valeur notre silhouette.

Le jean Zara tendance que les modeuses s’arrachent

Heureusement, la marque Zara vient de lancer le jean parfait dont nous rêvons toutes.

Alors, rendez-vous ci-dessous pour découvrir le jean Zara qui s’adapte à toutes les morphologies.

Pour être tendance cette saison, nous avons trouvé le jean Zara parfait à porter en toutes occasions. Ce dernier conviendra aussi bien pour les temps pluvieux que pour les journées ensoleillées.

De plus, peu importe votre morphologie, ce modèle mettra à coup sûr votre silhouette en valeur.

Ce jean présente une taille haute et des jambes plus larges. La taille haute permettra de marquer votre taille tout en vous procurant un effet ventre plat. Avec ses jambes larges, ce jean permettra d’affiner votre allure. Il présente également cinq poches, dont deux à l’arrière qui souligneront subtilement vos fesses.

Son coloris bleu clair délavé est idéal pour le printemps et l’été. Il possède même quelques déchirures sur le devant qui donneront un côté rock et moderne à votre look.

Vous apprécierez tout particulièrement son prix très abordable, de seulement 39,95 euros. A ce prix-là, pourquoi vous priver ?

Avec quoi porter ce jean tendance ?

Ce jean Zara est très facile à porter et à accessoiriser. En effet, c’est une pièce mode assez forte qui se suffit presque à elle-même. Pour ne pas faire de fashion faux-pas, vous pourrez miser sur des pièces plus sobres et classiques.

En ce qui concerne le haut, vous pouvez par exemple porter un petit crop-top blanc ou bien une chemise légère en lin.

Pour les chaussures, pour un look citadin et contemporain, tournez-vous vers une paire de sneakers. Vous pouvez aussi choisir de porter une paire de sandales à talons pour plus d’élégance.

Concernant le sac, vous pouvez miser sur le sac version XXL, l’une des tendances de cet été 2021. Vous devrez seulement veiller à choisir un modèle assez sobre en termes de coloris. Choisissez un sac noir ou camel qui mettra en valeur votre jean sans en faire trop.

Côté bijoux de l’été, tournez-vous vers des pièces fines et dorées, très à la mode cette saison.