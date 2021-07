Découvrez vite la jupe Nasty Gal la plus tendance de l’été pour être au top sur la plage. Avec l’arrivée de l’été et le retour du soleil, c’est le moment parfait pour remplir sa garde-robe avec des pièces plus estivales.

Découvrez la jupe Nasty Gal qui est au top cet été 2021

Cependant, il peut parfois s’avérer compliqué de trouver une jupe qui corresponde parfaitement à notre morphologie et nous mette en valeur.

Rassurez-vous, vous n’aurez pas à trop chercher cette saison puisque nous avons déniché la jupe parfaite pour vous. Cette dernière va à toutes les silhouettes et vous accompagnera durant toutes vos vacances.

Rendez-vous ci-dessous pour tout savoir sur la jupe Nasty Gal de l’été 2021.

La jupe Nasty Gal de l’été 2021

Cette jupe de la marque Nasty Gal a déjà réussi à séduire de nombreuses adeptes, parmi lesquelles certaines personnalités connues. C’est notamment le cas de la bloggeuse et influenceuse Noholita qui a posté un cliché d’elle portant cette jupe sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NOHOLITA 🌹 Camille Callen (@noholita)

Comme elle, vous apprécierez la légèreté et la fluidité de cette jupe longue. Elle sera parfaite pour les chaudes journées d’été. Sa longueur maxi mettra en valeur votre silhouette. Vos courbes seront soulignées avec subtilité. Cette jupe permettra d’affiner votre taille et d’allonger votre silhouette grâce à sa coupe taille haute.

Avec son imprimé vichy et ses petits boutons, elle donnera un petit côté rétro à votre look qui est très tendance en ce moment.

Ses coloris blanc et bleu pastel sont également très à la mode cette saison. Ces teintes fraîches et légères sont parfaites pour l’arrivée de l’été.

Pour terminer, vous serez forcément conquise par le petit prix de cette jupe. Ainsi, cette jupe Nasty Gal est en vente au prix de seulement 32,50 euros. Vous pourrez la retrouver sur le site de la marque.

Cette jupe signée Nasty Gal est très facile à porter et à accessoiriser. Ainsi, en ce qui concerne le haut, cette jupe ira parfaitement avec un petit crop top blanc. Vous pouvez également l’associer à une chemise légère en lin.

Évitez simplement de la porter avec des couleurs trop vives. Si vous avez envie de teintes plus flashy, essayez la robe Zara à fleurs rétro.

Pour les chaussures, vous pouvez porter une paire de sandales plates pour un look bohème ou une paire de sneakers blanches pour un look plus décalé.

Concernant les bijoux, vous pouvez vous laissez tenter par des pièces plus imposantes ou par une superposition de colliers par exemple.