Célèbre animatrice du JT de France 2, Anne-Sophie Lapix est une personnalité bien connue des Français. Néanmoins, nous ne connaissons pas les détails de sa vie privée, étant plutôt discrète sur la question. Ce scoop le prouve encore une fois !

Anne-Sophie Lapix, visage incontournable du petit écran

Figure médiatique incontournable dans le milieu de la télévision, Anne-Sophie Lapix est née en 1972 dans les Pyrénées-Atlantiques. Après des débuts sur LCI, puis un passage sur M6 notamment à l’animation de Zone Interdite, elle reviendra dans le groupe TF1. Intéressés par son profil, France Télévisions la démarchera alors et elle finira par rejoindre le groupe en 2013 où nous la retrouverons à la présentation de C à vous par exemple. Elle commencera à animer le JT de la 2 en 2017.

Très pudique, elle ne se livre pas facilement sur sa vie privée, alors qu’elle fait partie intégrante de la vie des Français, qui la retrouve sur le petit écran tous les jours.

Et pourtant, ce dimanche nous a révélé un secret auquel personne ne s’attendait ! En effet, la journaliste serait très proche d’un ancien Bleu.

La journaliste phare de France 2, très proche d’une ancienne star des Bleus !

Son attitude plutôt sérieuse lors du journal laisse toutefois apparaitre une spontanéité et un humour évident. Son compte Instagram nous le prouve régulièrement !

Récemment, les abonnés d’Anne-Sophie Lapix, toujours à l’affut de ses apparitions, ont pu remarquer des échanges de commentaires très réguliers entre elle et une ancienne star du ballon rond !

Ce dernier, très connu du public également, est même champion du monde ! Eh oui, vous l’aurez compris, nous parlons bien de Bixente Lizarazu. Proche de par leurs origines du Pays basque, les deux personnalités interagissent souvent sur les publications de l’autre, ce qui tend à prouver leur proximité. Les deux stars se taguent également très régulièrement.

N’allons pas trop vite cependant, il est bon de noter que la présentatrice de France 2 ainsi que l’ex champions des Bleus sont tout deux accompagnés dans la vie et semblent très heureux dans leur ménage ! Bixente Lizarazu est notamment marié à l’actrice Claire Keim. Ces échanges ne sont donc que la preuve d’une belle amitié tissée entre les deux stars.

Des échanges pleins d’humour et d’amitié

Ces messages interposés par le biais de commentaires sur leurs publications ne sont pas sans apporter une bonne touche d’humour et de piquant à leur relation !

En effet, sur des publications récentes, nous avons pu observer ce jeu de sarcasme entre eux. Sur une publication d’Anne-Sophie Lapix représentant un beau coucher de soleil par exemple, Bixente n’a pas hésité à commenter « objectivement, un peu fade les couleurs » et sur une photo de sa glace Straciatella « tu es bien meilleure pour manger des glaces que pour faire de belles photos de coucher de soleil » ! On peut dire que ces deux là aiment se piquer.

L’animatrice de France 2 n’est toutefois pas en reste, commentant avec beaucoup de plaisir visiblement une récente publication de l’ancien champion du monde en compagnie d’un âne en notant « un petit air » entre l’animal et le sportif.

Il semblerait même qu’une sorte de challenge soit né de ces gentilles altercations, afin de savoir qui fera la plus belle photo d’un coucher de soleil ! Le gagnant n’a pour l’instant pas encore été désigné et il y a fort à parier que celui qui fera le commentaire le plus sarcastique l’emportera !

Une journaliste sérieuse, qui sait se lâcher et montrer une facette détendue de sa personnalité sur Instagram ne peut que plaire aux nombreux internautes. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Anne-Sophie Lapix dans la suite de son aventure France Télévisions, ne doutant pas que de nouvelles émissions devraient lui parvenir bientôt, au vue de son public très fidèle.

Des rumeurs courent concernant la présentation d’une nouvelle émission, potentiellement dès la rentrée en septembre 2021. Nul doute que ce serait amplement mérité pour la journaliste, et cela permettrait également à son public de la retrouver dans un format sans doute moins sérieux que le journal télévisé du 20h. On se souvient de ses débuts à l’animation de C à vous, et il faut dire qu’il était très agréable de retrouver Anne-Sophie Lapix dans une émission moins formelle qui laissait plus de place à sa spontanéité et son humour, en présence d’invités tous plus sympathiques les uns que les autres.

D’ici là, vous pourrez toujours la retrouver sur Instagram, sous le pseudo d’ @aslapix. Et surtout, n’oubliez pas d’ouvrir l’oeil pour suivre ses échanges avec Bixente Lizarazu, qui vous promettent de rire un bon coup !

