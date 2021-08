La stupeur est encore à son comble pour les habitants de Gouvy en Belgique. La personnalité française Nathalie Maillet qui, depuis environ 5 ans est la directrice du circuit de Spa-Francorchamps, a été l’une des victimes d’une découverte macabre il y a quelques heures.

Double meurtre et un suicide ?

C’est ce dimanche 15 août 2021 que s’est tenue la dernière journée du rallye d’Ypres, et c’est au cours de cette nuit que l’irréparable a été commis. En effet, la directrice du circuit de Spa-Francorchamps Nathalie Maillet a été retrouvée morte. Cette dernière se trouvait dans son domicile dans une petite bourgade tranquille en Belgique. Elle y était avec son amie Ann-Lawrence Durviaux, ainsi que son mari.

D’après le 1er magistrat de la commune, la bourgmestre Véronique Léonard, c’est peu avant 2h30 que les forces de l’ordre ont signalé la présence de 3 corps dans la maison. Ainsi, ces derniers auraient conclu à un double meurtre et un suicide, d’où les 3 corps sur les lieux du drame. On se demande encore ce qui a bien pu se passer pour déboucher à un tel drame.

Infidélité et jalousie ?

Toutes les zones d’ombre de cette histoire n’ont pas encore été éclaircies, mais d’après le parquet belge qui s’est saisi de l’affaire, le décès serait survenu dans la nuit du samedi 14 août au dimanche 15 août 2021. Après un mariage qui a duré 17 années, Franz Dubois aurait tué son épouse Nathalie Maillet. Le second meurtre concernerait une avocate et professeure à l’université de Liège, Ann-Lawrence Durviaux. Cette dernière selon la presse belge serait la maîtresse de Nathalie Maillet. Quant au suicide, il s’agirait de l’auteur des meurtres, Franz Dubois, qui aurait mis un terme à sa propre vie après son double forfait.

Le média SudInfo.be rapporte que le mari de la directrice du circuit Spa-Francorchamps en est venu à cette extrémité quand il a trouvé sa femme et la maîtresse de celle-ci au lit. Après les avoir tué, Franz Dubois a pris le temps de contacter la police pour signaler son geste, avant de se suicider par la suite. Notons que ces affirmations n’ont pas encore été confirmées ni infirmées par le parquet belge.

Le circuit perd un visage de choix !

La mort de Nathalie dans pareille circonstance est difficile à digérer, il faut l’avouer. D’ailleurs, ce drame vient secouer fortement le monde du sport automobile, surtout que Nathalie Maillet dirigeait un circuit que de nombreux passionnés considéraient comme le plus beau du monde. Connue dans son domaine pour être une femme forte et passionnée, depuis que le drame s’est ébruité, de nombreux communiqués de son entourage rapportent leur sentiment de perte. Ce fût le cas avec les équipes du Circuit de Spa-Francorchamps, sans oublier la déclaration du président du Conseil d’Administration du Circuit, Melchior Wathelet. Ce dernier a souligné le fait que « Nathalie était devenue le visage du circuit, elle incarnait cette passion pour la course que nous partageons tous ».

On attend encore plus d’éclaircissements à propos de cette tragédie…