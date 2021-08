Recevoir un message de l’une des plus grandes stars de Hollywood c’est quelque chose, mais peut être pas pour Karine le Marchand, qui a fêté ce lundi 16 Août 2021 ses 53 ans. Si elle a dû recevoir de nombreux vœux, celui de l’ex mari d’Angelina Jolie n’est pas passé inaperçu.

Les courriers de Karine Le Marchand…

Les saisons s’enchaînent pour l’émission L’amour est dans le pré, qui a contribué à faire de Karine Le Marchand, l’une des animatrices préférées des français. D’ailleurs, l’émission diffusée sur la chaîne de télévision M6 sera bientôt de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Alors comme cela a été annoncé, le 23 de ce mois, la célèbre émission de speed dating recommencera à égayer les ménages.

En attendant, la grande amie de Stéphane Plaza reste assez proche de son public, qui n’hésite pas à lui envoyer quelques fois des courriers bien étranges. C’est sans compter sur l’humour de l’ancienne animatrice des Maternelles sur France 5, qui prend toujours ces messages avec second degré et y répond parfois avec taquineries.

Ce fût d’ailleurs le cas il y a quelques mois, lorsqu’elle a reçu un courrier qui, pour bon nombre de personnes, aurait été qualifié de grossier et vulgaire. Loin d’effrayer Karine Le Marchand, cette dernière a pris la décision d’en rire sur son compte Instagram, où elle a lu la lettre reçue. A la fin de sa lecture, la belle a trouvé dommage que la missive n’ait pas été signée, soulignant amusée et apparemment par choquée du tout : « dommage parce que moi j’aime bien les hommes cultivés, les hommes de lettres, les hommes un peu intellectuels tout ça… Bah on vous embrasse et puis bonne soirée hein ! ».

Brad Pitt souhaite un joyeux anniversaire à Karine Le Marchand !

Heureusement pour Karine Le Marchand, tout le monde n’est pas comme ça, et son entourage a autant d’humour qu’elle. La célèbre animatrice française qui soufflait sa 53e bougie ce lundi 16 août 2021, a reçu de beaux messages et beaucoup de vœux de la part de ses nombreux fans et de ses amis. Cependant, il y a un message qui a retenu toute l’attention, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’un simple message écrit sur un réseau social.

En effet, un magnifique bouquet de fleurs a été envoyé à l’animatrice accompagné d’un petit mot signé par un certain Brad Pitt. Il y avait écrit dessus « Happy birthday à ma copine Karine. Drôle à l’écoute, touchante, qui connaît beaucoup de choses mais qui ne se connaît pas tant que ça. With love, Brad Pitt. ». Ce message à bien fait rire Karine Le Marchand, car ÉVIDEMMENT, ce n’était pas vraiment le célèbre acteur hollywoodien qui lui avait fait ce cadeau, mais bien l’une de ses connaissances qui voulait lui faire une farce.

Vous y aviez cru n’est-ce pas ?