Décidant de partager sa joie avec ses abonnés sur son compte Instagram, Cœur de Pirate a posté une photo qui ne laisse pas de place au doute. Sa petite fille Romy sera donc grande sœur dans quelques mois.

Un nouveau bonheur attendu

De son vrai nom Béatrice Martin, les abonnés de Cœur de Pirate ont découvert une belle photo ce lundi 16 août 2021. Sur cette image sans équivoque, on pouvait voir la chanteuse posée de profil, avec un ventre déjà bien arrondi. Une belle manière d’annoncer à ses fans qu’elle attend son deuxième enfant.

Cette photo a été suivie d’une légende qui disait : « Side project prévu pour la fin janvier 2022. On est très contents ». En plus de cette heureuse nouvelle, la chanteuse a tenu à rassurer son public à propos de sa tournée. Cœur de Pirate a donc tenu à préciser que malgré son état de grossesse, elle comptait poursuivre ses projets, et donc, continuer sa tournée.

Notons que la chanteuse qui s’était mariée à Alex Peyrat, un tatoueur, a déjà eu une petite fille avec ce dernier. Celle-ci est venue au monde en 2012, et se prénomme Romy. Par la suite, sa vie amoureuse a connu bien des péripéties. En effet, il y a eu un 1er divorce entre les 2 parents, et la jeune femme s’est mise en couple avec la chanteuse Laura Jane Grace.

Cette histoire n’a pas duré, et quelques temps après, en 2017, elle finit par se remarier avec le père de sa fille. Dorénavant assez discrète sur sa vie privée, on sait tout de même que Cœur de Pirate n’est plus avec Alex Peyrat. En effet, à 31 ans, la jeune femme semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Marc Flynn…

En savoir plus sur Marc Flynn le compagnon de Cœur de pirate

C’est en novembre 2020, que les fans de la chanteuse ont eu droit à une officialisation de son couple avec Marc Flynn. C’était à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier, et elle n’a pas manqué de lui adresser un tendre message à travers son compte Instagram. On pouvait lire : « Joyeux anniversaire à l’homme qui m’a fait oublier que j’étais une personne difficile à aimer ».

Selon toute vraisemblance, la chanteuse et son compagnon sont en couple depuis un bon moment maintenant. En effet, Cœur de Pirate a partagé quelques semaines après sa publication, une autre dont la légende laissait entendre que cela faisait une année que leur relation durait.

D’après les réseaux sociaux, il semblerait que Marc Flynn soit un barman qui a travaillé dans un restaurant italien à Montréal. Il file le parfait amour avec Cœur de Pirate, les 2 tourtereaux ayant d’ailleurs adopté il y a un an environ, un petit berger australien.

Avec l’annonce de cette grossesse qui vient consolider le couple et agrandir la famille, on ne peut que souhaiter du bonheur à l’heureux ménage.